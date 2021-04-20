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Магазин Newegg начал продавать со скидкой восьмиядерные настольные процессоры Intel поколения Rocket Lake. Семейство Core i7 в интернет-магазине доступно со скидкой от 110 долларов до 280 долларов в зависимости от модели.

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110 долларов можно сэкономить при покупке чипа Intel Core i7-10700F. Его стоимость снизилась с 350 долларов до 240 долларов. 14-нанометровый настольный процессор поддерживает технологию многопоточности. Пиковая частота в режиме Intel Thermal Velocity Boost составляет 4,8 ГГц. Номинальная частота CPU равна 2,9 ГГц. Потребляет платформа 65 Вт.

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На 10 долларов дороже стоит обычный Intel Core i7-10700. Он тоже работает на частоте от 2,9 ГГц до 4,8 ГГц и поддерживает технологию многопоточности. Величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. При этом данная платформа в отличие от предыдущей может похвастаться интегрированным графическим чипом UHD Graphics 630 с частотой от 350 МГц до 1,2 ГГц. Стоимость процессора составляет 250 долларов вместо 400 долларов.

Наконец, за 270 долларов вместо 550 долларов можно приобрести 8-ядерный 16-поточный чип Intel Core i7-10700K со встроенной графикой. Он имеет базовую частоту 3,8 ГГц и пиковую 5,00 ГГц. Величина отвода тепловой мощности в сравнении с двумя другими процессорами увеличена до 125 Вт по умолчанию.

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Все три CPU десятого поколения выполняются по нормам 14-нанометровой технологии. Чипы были анонсированы во втором квартале прошлого года. Они поддерживают оперативную память DDR4-2933 и установку в разъём FCLGA1200.

В России цены на процессоры заметно выше, чем в магазине Newegg. Например, коробочный вариант чипа Intel Core i7-10700K обойдётся в 30 990 рублей (405 долларов) в «Ситилинк», а версия OEM стоит 30 390 рублей (395 долларов). Обычный Intel Core i7-10700 стоит 26 490 рублей (345 долларов, OEM) или 26 590 рублей (345 долларов, BOX). Вариант Intel Core i7-10700F без встроенной графики можно купить по цене 24 590 рублей (320 долларов) в комплектации OEM.