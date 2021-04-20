Xiaomi представит линейку доступных смартфонов Redmi 10 стоимостью от 135 долларов
Китайская компания Xiaomi в начале марта текущего года обновила серию Redmi Note, представив на глобальном рынке четыре смартфона десятого поколения. В России пока что официально продаются только стандартное издание примерно за 17 000 рублей и версия Pro стоимостью 29 000 рублей. В будущем на российский рынок выйдут Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10S. А сейчас стало известно о подготовке более скромных моделей семейства Redmi 10.
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Ожидается, что серия Redmi будет обновлена до конца весны этого года. Первые смартфоны появятся на индийском рынке, после чего поступят в продажу и на мировой арене. Сколько всего моделей мы увидим в рамках нового поколения, в настоящее время не уточняется.
Зато известно, что все они будут оборудованы дисплеем формата Full HD+, получат операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12 и сохранят основные особенности дизайна старшего семейства Redmi Note 10, Стоимость самой скромной новинки составит примерно 135 долларов.
Напомним, что в течение 2020 года китайская компания Xiaomi представила в разных регионах очень много смартфонов семейства Redmi 9. Примерно половина из них продаётся в России официально. Например, стандартное издание Redmi 9 с 32 ГБ встроенной памяти можно купить за 11 370 рублей, а с 64 ГБ – за 12 480 рублей.
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Более скромный смартфон Redmi 9C в модификации с поддержкой Near Field Communication с теми же объёмами внутреннего хранилища обойдётся в 9 430 рублей или 10 410 рублей соответственно. Самая доступная модель называется Redmi 9A. За неё в России просят 8 990 рублей. Она не имеет NFC. В других странах также есть варианты Power, Prime и пр.
В начале 2021 года компания расширила девятое поколение самым топовым решением, которое получило имя Redmi 9T. Версия с накопителем на 64 ГБ стоит 14 330 рублей, тогда как модификацию с хранилищем вместимостью 128 ГБ можно приобрести за 16 650 рублей. Ни один из смартфонов семейства Redmi 9 не поддерживает сети пятого поколения, зато все в будущем получат прошивку MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.
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