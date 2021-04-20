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Motorola представила недорогие смартфоны со 120-Гц дисплеем, Snapdragon 732G и АКБ на 6 000 мА*ч

Стоимость стартует со 185 долларов.
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Американский бренд Motorola анонсировал два относительно доступных смартфона с процессором Qualcomm среднего класса, экраном с повышенной частотой обновления и ёмкой аккумуляторной батареей. Новинки называются Moto G40 Fusion и Moto G60.

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Ключевое отличие между моделями заключается в камерах. В каждом смартфоне установлена трёхмодульная система с 8-мегапиксельным ультраширокоугольным блоком и 2-мегапиксельным сенсором глубины. Старшая версия получила 108-мегапиксельный датчик изображения Samsung HM2. В более скромной модели установлена 64-мегапиксельная матрица. Фронтальные камеры тоже разные – 32 Мп у Moto G60 и 16 Мп у Moto G40 Fusion.

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Обе новинки оборудованы 6,8-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем формата Full HD+. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц и соответствует стандарту HDR10. Дактилоскопический сенсор установлен не на тыльной стороне, а сбоку.

Moto G40 Fusion оснащается 4 ГБ оперативной памяти в начальной модификации и 6 ГБ в топовой. Вместимость встроенного накопителя составила 64 ГБ и 128 ГБ соответственно. Moto G60 доступен покупателям будет только в одной конфигурации – с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128 ГБ. Оба смартфона поддерживают установку карт microSD.

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Новинки комплектуются 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 732G без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 6 000 мА*ч, а быстрая зарядка по проводу имеет мощность 20 Вт. Из прочего отметим пластиковый корпус с защитой от брызг, адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, выход для подключения наушников и операционную систему Android 11 и с фирменной программной оболочкой My UX. Поддержку технологии Near Field Communication имеет только старшая модель.

Moto G40 Fusion поступит в продажу 27 апреля текущего года по цене 185 долларов. Стоимость Moto G60 составила 240 долларов. Старшую версию можно будет купить начиная с 27 апреля 2021 года. Обе новинки будут доступны покупателям в расцветках Dynamic Gray и Frosted Champagne.

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