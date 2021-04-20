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Компания Samsung в первой половине марта нынешнего года представила бюджетный смартфон Galaxy M12 в Индии. Спустя почти полтора месяца новинка дебютировала и в Европе. Модель будет доступна уже с конца следующей неделе в странах еврозоны и в Великобритании.

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Samsung Galaxy M12 – самый дешёвый смартфон южнокорейского технологического гиганта, который может похвастаться дисплеем с поддержкой повышенной частоты обновления изображения. Здесь она составляет 90 Гц. Сам же экран в новинке основан на базе матрицы PLS TFT Infinity-V формата HD+ с диагональю 6,5 дюйма и небольшим каплевидным вырезом.

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Смартфон оборудован фирменным процессором Samsung Exynos 850. Этот чип был анонсированы в конце прошлого года и не имеет поддержки мобильных сетей пятого поколения. Однокристальная система дополнена 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ.

В новинке установлена четырёхмодульная камера с двумя сенсорами на 2 Мп, ультраширокоугольным 5-мегапиксельным модулем и 48-мегапиксельным основным блоком на базе фирменного датчика изображения Samsung ISOCELL GM2. Разрешение фронтальной камеры в смартфоне составляет 8 Мп.

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Samsung Galaxy M12 оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 6 000 мА*ч с поддержкой быстрой 15-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Корпус устройства сделан из пластика, а спереди матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass третьего поколения. Также отметим Bluetooth и Wi-Fi, выход для подключения проводных наушников и боковой биометрический сенсор.

Стоимость Samsung Galaxy M12 в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти в Европе составила 159 евро. В Великобритании купить новинку можно будет за 159 фунтов стерлингов (185 евро). Напомним, в Индии модель оценили в 150 долларов (125 евро). Смартфон поступит в продажу с предустановленной прошивкой One UI 3.0 и операционной системой Android 11 начиная с 30 апреля 2021 года.