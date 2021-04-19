Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi первой представила флагманский смартфон с однокристальной система Snapdragon 888. Он называется Xiaomi Mi 11. В Китае флагман дебютировал в декабре прошлого года. Европейская премьера состоялась два с половиной месяца назад. А в руки специалистов из DxOMark модель попала только сейчас.

реклама

Результат смартфона нового поколения высоким назвать сложно. Xiaomi Mi 11 обосновался в начале третьего десятка со 120 баллами в активе. Он делит 22-е место с ещё четырьмя моделями. По 120 баллов также набрали Samsung Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra (оба на Exynos 990), Google Pixel 5 и Redmi K30 Pro Zoom Edition.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

При этом флагман нового поколения лишь на 1 балл обошёл iPhone 11, который был анонсирован в начале осени 2019 года. Также ниже героя заметки оказались OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20+ (на Exynos 990) и Xiaomi Mi 10T Pro.

реклама

Xiaomi Mi 11 уступил 23 балла версии Ultra, которая недавно стала лучшим камерофоном по версии французских специалистов из DxOMark. Не так сильно от модели Mi 11 оторвались Huawei Mate 30 Pro, Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition и Samsung Galaxy S21 Ultra на Exynos 2100. Они набрали по 121 баллу. Правда, флагман южнокорейской компании был протестирован с предпродажной версией программного обеспечения, из-за чего лаборатория DxOMark вновь попала в скандал.

В случае с Xiaomi Mi 11 французским тестировщикам не очень понравилась работы камеры в условиях плохого освещения. Съёмку в ночном режиме оценили в 41 балла, а масштабирование, которое у смартфона программное ввиду отсутствия телеобъектива – в 59 баллов. В целом за фотовозможности флагман получил 127 баллов.

Снимает видео модель на 107 пунктов. Специалистам из DxOMark понравилась работа оптической стабилизации изображения. Её оценили в 96 пунктов. Также отмечают высокий уровень детализации и натуральную цветопередачу.

реклама

Напомним, что в Xiaomi Mi 11 установлена тройная основная камера. Она получила главный и ультраширокоугольный модули разрешением 108 Мп и 13 Мп соответственно. Также в составе камеры есть 5-мегапиксельный дополнительный датчик изображения. Снимать видео можно в форматах 4K ULTRA HD при 60 к/сек и 8K ULTRA HD при 30 к/сек.

В Китае Xiaomi Mi 11 в зависимости от модификации компания оценила в 610-720 долларов. Стоимость глобальной версии составила 749-799 евро в начальной конфигурации и 799-899 в топовой в зависимости от региона продаж. В России флагман нового поколения ещё не был представлен. Ожидается, что максимальная конфигурация будет стоить около 70 000 рублей.