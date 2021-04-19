В продаже появились отборные чипы Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K по цене до 880 долларов
Silicon Lottery объявил о старте продаж на рынке Соединённых Штатов отборных настольных чипов Intel одиннадцатого поколения с гарантией разгона. Американский интернет-магазин предлагает покупателям настольные чипы Intel Core i9-11900K и Intel Core i5-11600K.
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Флагманское решение Intel Core i9-11900K имеет восемь ядер с поддержкой технологии многопоточности. Модель будет доступна в трёх модификациях. Пользователям доступен базовый вариант, который обладает пиковой частотой 4,9 ГГц по всем ядрам. Он обойдётся в 620 долларов. Правда, стоит отметить, что такой частоты позволяет добиться практически любой процессор. Приобретённый у других ритейлеров.
Но в ассортименте магазине Silicon Lottery также есть две более продвинутые вариации Intel Core i9-11900K стоимостью 700 долларов и 880 долларов. Их пиковая частота в турборежиме достигает 5,0 ГГц и 5,1 ГГц соответственно. На сайте магазина указано, что менее трети всех протестированных чипов могут разгоняться до 5,1 ГГц. До 5,0 ГГц – 73%.
Заметим, что повышение частоты процессора до 5,0 ГГц и выше на все ядра заметно увеличит температуру чипа и энергопотребление. В частности, в подкасте MSI уже подтвердили, что Intel Core i9-11900K на частоте 5,2 ГГц потребляет 378 Вт, температура составляет 113 градусов, а напряжение – 1,42 В.
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6-ядерный 12-поточный процессор Intel Core i5-11600K тоже доступен в трёх вариантах. Самый дешёвый оценён в 250 долларов. Частота на два ядра составляет 4,9 ГГц, а на все шесть – 4,8 ГГц. Кроме того, за 260 долларов магазин Silicon Lottery предлагает версию с пиковой частотой 4,9 ГГц, а за 340 долларов можно купить модификацию, способную разгоняться до 5,0 ГГц на всех ядрах. По информации интернет-магазина, только 17% чипов Intel Core i5-11600K могут достигать частоты 5,0 ГГц.
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