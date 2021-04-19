Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В ближайшее время ассортимент графических адаптеров американской компании NVIDIA может пополниться ещё одной видеокартой серии GeForce RTX 30 на базе архитектуры Ampere. Грядущей новинкой «зелёного» калифорнийского гиганта станет модель GeForce RTX 3080 Ti.

реклама

После публикации на просторах всемирной паутины фотографии поддона с партией MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC, которые готовились к отправке из Поднебесной в Соединённые, в Сеть утекла информация о рекомендованной производителем розничной цене (MSRP) графического ускорителя. В связи с повсеместной нехваткой чипов мы могли забыть о существовании MSRP, поскольку по рекомендованной стоимости приобрести графические адаптеры нового поколения практически нереально.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Компания NVIDIA оценит грядущую новинку GeForce RTX 3080 Ti на уровне с AMD Radeon RX 6900 XT. Рекомендованная производителем розничная цена видеокарты в Соединённых Штатах составит 999 долларов. Таким образом, она окажется на 500 долларов дешевле, чем флагманская модель GeForce RTX 3090 и на 300 долларов дороже обычной GeForce RTX 3080, которую оценили в 699 долларов.

Ожидается, что за 999 долларов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti сможет обеспечить более высокий уровень производительности в области трассировки лучей в режиме реального времени в сравнении с Radeon RX 6900 XT. Напомним, что самый доступный ускоритель поколения Ampere сейчас стоит 329 долларов, если мы говорим об MSRP. Это NVIDIA GeForce RTX 3060.

реклама

Грядущая новинка станет существенно упрощённой версией флагманской видеокарты GeForce RTX 3090. Ранее была информация, что она тоже получит GPU с 10 496 потоковыми процессорами и 384-битную шину памяти, а объём памяти GDDR6X будет уменьшен с 24 ГБ до 20 ГБ. Однако, компания NVIDIA решила снизить технические характеристики – ядер CUDA будет предусмотрено 10 240, а объём VRAM составит 12 ГБ.

Таким образом, американскому производителю не придётся снижать продажи GeForce RTX 3090. Хотя помимо существенного превосходства флагманской модели над будущей новинкой, есть ещё одна причина, по которой у GeForce RTX 3090 не будет проблем с продажами после анонса GeForce RTX 3080 Ti. Заключается она в том, что сейчас NVIDIA реализует все графические ускорители, которые поставляются на рынок. В TSMC предполагают, что такая ситуация может продлиться до 2022 года.