Первые NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti замечены на своём пути в магазины
Похоже, дебют долгожданного графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, который переносился уже несколько раз, всё же состоится через несколько недель: как сообщает ресурс VideoCardz, первые партии новых видеокарт уже отправились к ритейлерам, о чём свидетельствует фотография, опубликованная пользователем Lok LOK на своей странице в Facebook.
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Как можно видеть, вместе с другими моделями видеокарт, запечатанными в большие коробки, в Лос-Анджелес направляются и MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X, которые, как гласит надпись, оснащаются 12 Гбайт видеопамяти, что ставит точку в спорах касательно объёма видеобуфера новинки.
Источник изображений: Facebook, Lok LOK
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Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, в основу графического адаптера GeForce RTX 3080 Ti ляжет чип, оснащённый 10240 ядрами CUDA и улучшенным механизмом, ограничивающим скорость хешрейта при майнинге Ethereum. Кроме того, новинка получит память типа GDDR6X и 384-битную шину.
При этом дебют новой модели ожидается в середине мая, хотя NVIDIA ещё не делала официального заявления на этот счёт.
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