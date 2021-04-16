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В прошлом году американская компания Intel представила 10-ядерный процессор Core i9-10850K отдельно от остальных решений поколения Comet Lake. Модель поступила в продажу без особой шумихи, но стала весьма популярной за счёт сочетания высокой производительности с низкой ценой и адекватным энергопотреблением.

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Intel Core i9-10850K оказался одним из лучших процессоров с десятью ядрами и разблокированным множителем для игровых персональных компьютеров. Его отставание от полноценного флагмана Intel Core i9-10900 можно списать на статистическую погрешность.

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Модель выглядит ещё более привлекательно на фоне снижения её стоимости. В «Ситилинк» цена OEM-версии составляет 35 990 рублей вместо 39 490 рублей. В магазине «Регард» купить процессор можно чуть менее чем за 37 000 рублей. Средняя стоимость настольной платформы в России составляет около 37 000 рублей, по данным «Яндекс.Маркет». При этом в 2021 год чип вошёл со средним ценником по стране на уровне 41 000 рублей.

Комплектация BOX стоит чуть дороже, чем OEM. В «Ситилинк» за коробочный вариант процессора придётся отдать 36 990 рублей вместо 40 590 рублей. В «Регард» BOX-версия Intel Core i9-10850K стоит чуть дешевле – 38 310 рублей.

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Напомним, что герой заметки – это 14-нанометровый чип с поддержкой технологии многопоточности, который был анонсирован в третье квартале минувшего года. Его номинальная частота составляет 3,60 ГГц, а пиковая в режиме Intel Thermal Velocity Boost – 5,20 ГГц. В состав процессора входит интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630 с частотой 0,35-1,2 ГГц.

Номинальное значение рассеиваемой мощности составляет 125 Вт. При этом в случае высоких нагрузок энергопотребление процессора может без проблем уйти за 250-300 Вт. Заметим, что Intel Core i9-10850K потребляет на 11% меньше, чем Core i-10900K, но разница в производительности составляет скромные 1,5% в пользу последнего.