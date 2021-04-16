Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung почти через две недели представит смартфон среднебюджетного уровня. Грядущая новинка пополнит линейку Galaxy M, что означает наличие ёмкой аккумуляторной батареи. В продаже модель появится под названием Samsung Galaxy M42.

реклама

Смартфон будет поддерживать мобильные сети пятого поколения за счёт 8-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 750, который оснащается 5G-модемом. Однокристальная система выполнена по нормам 8-нанометровой технологии. Изделие имеет два ядра Kryo 570 с частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер с частотой до 1,8 ГГц. За обработку графики в чипсете отвечает ускоритель Adreno 619.

анонсы и реклама RTX 4000 - альтернатива подорожавшим RTX 3xxx <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке

Компания уже опубликовала несколько официальных изображений Samsung Galaxy M42. Постеры раскрыли дизайн тыльной и лицевой панелей грядущей новинки. Спереди можем видеть дисплей с каплевидным вырезом под 32-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Параметры панели Infinity-V не уточняются, за исключением частоты обновления изображения. Она составит 90 Гц.

реклама

В то же время наличие на правой стороне корпуса механической клавиши питания и отсутствие сзади биометрического сенсора может говорить нам о том, что смартфон получит экран на органических светодиодах со встроенным дактилоскопическим сканером.

Сзади располагается четырёхмодульная камера. Пока что известно, что разрешение главного модуля составит 64 Мп. Скорее всего, модель останется без телеобъектива, а компанию стандартному модулю составят два вспомогательных датчика изображения для размытия фона и макросъёмки, а также камера с ультраширокоугольной оптикой.

реклама

Samsung Galaxy M42 получит поддержку технологии Samsung Pay, то есть обзаведётся чипом NFC. Ёмкость комплектной батареи составит 6 000 мА*ч. В продажу предстоящая новинка поступит в первых числах мая с предустановленной прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11. Стоимость смартфона составит 270 долларов в начальной модификации памяти. Официальная презентация пройдёт 28 апреля текущего года.