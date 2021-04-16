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Компания Xiaomi выпустила свежую бета-версию прошивки MIUI 12.5 в рамках программы Closed Beta, которая уже давно действует только в Китае. Впервые к тестированию программного обеспечения присоединился флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra, который был выпущен в конце марта текущего года. Всего же обновление от 14 апреля 2021 года стала доступно для трёх дюжин моделей китайского производителя.

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Xiaomi очень медленно распространяет прошивку MIUI 12.5. В Китае её получило только пять смартфонов. Распространение глобальной версии и вовсе ещё не стартовало. Производитель связывает это с большой нагрузкой на программистов, которые одновременно занимаются разработкой MIUI 12.5 и MIUI 13, а также создают новые версии MIUI 12 и MIUI 11.

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Но закрытая бета-версия оболочки выходит исправно, хоть и не так часто, как раньше. Актуальная сборка программного обеспечения доступна для 15 моделей Xiaomi и 21 устройства Redmi. Поскольку мы говорим о китайском варианте прошивки, смартфонов POCO здесь нет, так как они продаются только за пределами Поднебесной. Но если вы являетесь владельцем одного из них (кроме POCO F3, M3, POCO X3 и Pocophone F1), то тоже можете установить и опробовать китайскую версию ПО. Например, на новинку POCO F3 подойдёт прошивка для Redmi K40.

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Начнём из того, что Xiaomi выпускает MIUI 12.5 Closed Beta всей серии Redmi K. Она уже представлена тремя поколениями: Redmi K20, Redmi K30 и Redmi K40. Суммарно они насчитывают дюжину смартфонов. Самые новые – Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Отдельно нужно отметить Redmi K30S – самый дешёвый аппарат на чипсете Snapdragon 865.

Обновление от 14 апреля этого года пришло на все модели серии Redmi Note, начиная с седьмого поколения, которые продаются в Китае. Заметим, что у себя на родине производитель не продаёт смартфон Redmi Note 8T, а девятое поколение полностью не такое, как в России. К слову, Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G – самая доступная модель со 108-Мп камерой. Также прошивка вышла на Redmi 10X/10X Pro.

MIUI 12.5 v21.4.14 стала доступна для восьми флагманов Xiaomi. Это Xiaomi Mi 9/9 Pro, Mi 10/10S, Mi 10 Ultra/Pro и Xiaomi Mi 11/11 Ultra. Также в списке есть более доступные смартфоны Mi 9 SE, Mi 10 Youth и все модели семейства Xiaomi Mi CC9.

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Китайская компания назвала операционную систему Android 11 – худшей ревизией «зелёного робота» из-за сложностей в адаптации под неё прошивки MIUI. Тем не менее в Китае из 36 смартфонов только три устройства работают на Android 10 (Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7/7 Pro). Все остальные уже получили Android 11. Скачать прошивку MIUI 12.5 от 14 апреля 2021 года можно на сайте XDA Developers.