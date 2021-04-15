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Недавно китайская компания Meizu заявила, что почти половина всех покупателей новых флагманов Meizu 18 и 18 Pro – это бывшие владельцы смартфонов Apple. Причины, по котором пользователи отказались от iPhone в пользу нового поколения моделей Meizu на Snapdragon 888, производитель из Поднебесной не назвал.

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На старте продаж Meizu 18 и 18 Pro в Китае не было известно ни о каких промокампаниях, в рамках которых владельцы iPhone могли бы со скидкой купить новые флагманы на операционной системе Android. О первой подобной акции было объявлено уже позже публикации информации о продажах, после чего всё встало на свои места.

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Как оказалось, за обмен iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X и iPhone Xr на новинки компании Meizu пользователи получали скидку в размере 245 долларов, 360 долларов, 475 долларов и 610 долларов соответственно. Те же, кто готов был обменять модели семейства iPhone 11 на Meizu 18/18 Pro, могли получить скидку до 800 долларов.

Напомним, что новые флагманы китайского производителя стоят от 675 долларов за стандартное издание в базовой модификации до 920 долларов за версию Pro в топовой комплектации. То есть имея iPhone 11 в отличном состоянии можно было получить совершенно бесплатно Meizu 18.

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А вот теперь стало известно, что китайская компания начала продавать смартфоны Apple в фирменных магазинах Meizu Mall. По словам представителей фирмы, iPhone и новинки Meizu являются одновременно друзьями и конкуренты с точки зрения защиты личных данных пользователей. Что это значит, понять сложно.

В любом случае, это первая подобная ситуация, когда компания, занимающаяся производством смартфонов на базе операционной системы Android, начинает в своих фирменных магазинах реализовать продукцию американского гиганта Apple.