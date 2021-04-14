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Раскрыты все характеристики Xiaomi Redmi 20X и POCO M3 Pro – Dimensity 700, 90-Гц IPS и 5 000 мА*ч

Параметры практически на 100% совпадают с моделью Xiaomi Redmi Note 10 5G.
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Компания Xiaomi готовится анонсировать два новых смартфона в разных регионах. В Китае будет представлен Redmi 20X, а за его пределами – POCO M3 Pro. Это два абсолютно идентичных устройства, которые будут отличаться лишь названием.

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Смартфоны получат дисплей IPS LCD формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Диагональ составит 90 Гц. В небольшом экранном отверстии будет установлена фронтальная 8-мегапиксельная камера с широкоугольной оптикой.

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Xiaomi Redmi 20X и POCO M3 Pro будут заключены в корпус из пластика с панелью Gorilla Glass третьего поколения спереди. Сенсор для сканирования отпечатка пальца расположится на правом торце, а сзади будет установлена тройная основная камера разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

В основу будущих новинок ляжет процессор Dimensity 700. 7-нанометровая однокристальная система имеет скромные частоты 2,0-2,2 ГГц и поддерживает сотовые сети пятого поколения. В продаже смартфоны появятся в модификациях с 4/6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ.

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Каждая модель будет оборудована аккумуляторной батареей на 5 000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Из прочего стоит отметить новую относительно старую прошивку MIUI 12, операционную систему Android 11, USB-C, выход под наушники и адаптеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5. Ни Xiaomi Redmi 20X, ни POCO M3 Pro похвастаться поддержкой технологии Near Field Communication не смогут.

Технические характеристики предстоящих новинок практически на 100% совпадают с моделью Xiaomi Redmi Note 10 5G, которую анонсировали полтора месяца назад. Мартовская новинка имеет NFC, а на международном рынке появится в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 199 долларов и 229 долларов соответственно. Модель Redmi 20X с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ будет стоить 150 долларов, а стоимость POCO M3 Pro пока что не уточняется.

Напомним, в России официально продаётся модель POCO M3 на Snapdragon 662 начиная с четвёртого квартала прошлого года. На момент написания материала в «Ситилинк» доступны по скидке две модификации – 4/128 ГБ и 4/64 ГБ за 12 990 рублей и 11 990 рублей соответственно.

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