Опубликованы реальные фотографии Samsung Galaxy A82
Южнокорейский технологический гигант Samsung ещё не представил смартфон Galaxy A82, но на просторах всемирной паутины уже появилось две качественные реальные фотографии грядущей новинки. Снимки раскрывают дизайн тыльной и лицевой панелей устройства.
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На фронтальной стороне видим дисплей на базе матрицы Super AMOLED. Панель Infinity-O имеет круглое отверстие вверху под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Разрешение экрана составляет 2340 x 1080 точек, а диагональ – 6,7 дюйма. Под экраном установлен оптический биометрический сенсор.
На тыльной панели Samsung Galaxy A82 расположилась тройная основная камера. Она имеет главный и ультраширокоугольный модули разрешением 64 Мп и 12 Мп, а также 8-мегапиксельный телеобъектив. Смартфон получит поддержку съёмки видео в формате 4K ULTRA HD с кадровой частотой 30 к/сек.
Аппаратная платформа Samsung Galaxy A82 будет построена на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 855+. Это флагманская система-на-кристалле второй половины 2019 года с пиковой частотой 2,96 ГГц. Чипсет работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище сможет вмещать 128 ГБ данных.
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Подсистема питания в грядущей новинке будет представлена встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 5 000 мА*ч. Мощность быстрой проводной зарядки составляет 15 Вт. В продажу смартфон поступит с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.
Заметим, что Samsung Galaxy A82 не сохранит главную фишку модели Galaxy A80, которая вышла в первой половине 2019 года. Речь идёт о поворотной камере. Модель 2019 года выпуска продавалась в России официально по рекомендованной цене 49 990 рублей. Стоимость смартфона нового поколения пока что не уточняется.
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