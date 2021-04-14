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Южнокорейский технологический гигант Samsung ещё не представил смартфон Galaxy A82, но на просторах всемирной паутины уже появилось две качественные реальные фотографии грядущей новинки. Снимки раскрывают дизайн тыльной и лицевой панелей устройства.

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На фронтальной стороне видим дисплей на базе матрицы Super AMOLED. Панель Infinity-O имеет круглое отверстие вверху под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Разрешение экрана составляет 2340 x 1080 точек, а диагональ – 6,7 дюйма. Под экраном установлен оптический биометрический сенсор.

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На тыльной панели Samsung Galaxy A82 расположилась тройная основная камера. Она имеет главный и ультраширокоугольный модули разрешением 64 Мп и 12 Мп, а также 8-мегапиксельный телеобъектив. Смартфон получит поддержку съёмки видео в формате 4K ULTRA HD с кадровой частотой 30 к/сек.

Аппаратная платформа Samsung Galaxy A82 будет построена на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 855+. Это флагманская система-на-кристалле второй половины 2019 года с пиковой частотой 2,96 ГГц. Чипсет работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище сможет вмещать 128 ГБ данных.

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Подсистема питания в грядущей новинке будет представлена встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 5 000 мА*ч. Мощность быстрой проводной зарядки составляет 15 Вт. В продажу смартфон поступит с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.

Заметим, что Samsung Galaxy A82 не сохранит главную фишку модели Galaxy A80, которая вышла в первой половине 2019 года. Речь идёт о поворотной камере. Модель 2019 года выпуска продавалась в России официально по рекомендованной цене 49 990 рублей. Стоимость смартфона нового поколения пока что не уточняется.