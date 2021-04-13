Toyota представит электромобиль с зарядкой до 100% за 10 минут
Японский автомобилестроитель Toyota в этом месяце может представить транспортное средство с поддержкой очень быстрой зарядки. Об электромобиле пока что почти нет информации, но его премьера должна состояться уже на ближайшем автосалоне в Шанхае.
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Грядущая новинка будет представлять серию Toyota Beyond Zero, а в основу ляжет новая созданная совместно с Subaru платформа e-TANG, позволяющая менять длину колёсной базы, устанавливать мотор на обеих осях и задействовать аккумуляторные батареи повышенной зарядной ёмкости.
По слухам, транспортное средство обзаведётся мотором мощностью почти 300 л.с., а запас хода составит на полном заряде АКБ 500 км. Одно из ключевых фишек модели станет поддержка технологии быстрой зарядкой. С нуля до 100% аккумулятор автомобиля будет заряжаться лишь за 10 минут.
По предварительной информации, следующей новинкой компании Toyota станет кроссовер, который получит такие же габариты, как модель Toyota RAW4. Анонс электрического транспортного средства ожидается до конца текущего месяца. Шанхайский автосалон стартует уже в ближайший понедельник, 19 апреля. Продлится мероприятие до 28 апреля. Марка Beyond Zero уже была зарегистрирована японским гигантом в Европе.
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