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Японский автомобилестроитель Toyota в этом месяце может представить транспортное средство с поддержкой очень быстрой зарядки. Об электромобиле пока что почти нет информации, но его премьера должна состояться уже на ближайшем автосалоне в Шанхае.

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Грядущая новинка будет представлять серию Toyota Beyond Zero, а в основу ляжет новая созданная совместно с Subaru платформа e-TANG, позволяющая менять длину колёсной базы, устанавливать мотор на обеих осях и задействовать аккумуляторные батареи повышенной зарядной ёмкости.

По слухам, транспортное средство обзаведётся мотором мощностью почти 300 л.с., а запас хода составит на полном заряде АКБ 500 км. Одно из ключевых фишек модели станет поддержка технологии быстрой зарядкой. С нуля до 100% аккумулятор автомобиля будет заряжаться лишь за 10 минут.

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По предварительной информации, следующей новинкой компании Toyota станет кроссовер, который получит такие же габариты, как модель Toyota RAW4. Анонс электрического транспортного средства ожидается до конца текущего месяца. Шанхайский автосалон стартует уже в ближайший понедельник, 19 апреля. Продлится мероприятие до 28 апреля. Марка Beyond Zero уже была зарегистрирована японским гигантом в Европе.