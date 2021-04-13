Ремонт Xiaomi Mi MIX Fold стоит дороже нового смартфона Mi 11 Pro
Компания Xiaomi обнародовала стоимость ремонта своего первого сгибаемого смартфона Mi MIX Fold. Модель была анонсирована две недели назад. По предварительным заказам все устройства в Китае разобрали, а новая партия ожидается через три дня, 16 апреля.
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Самый дорогой компонент новинки – не новый 8,01-дюймовый дисплей на органических светодиодах с частотой обновления 60 Гц. Стоимость его замены составляет чуть менее 600 долларов. А вот обычная AMOLED-панель, которая установлена на тыльной стороне и имеет частоту обновления изображения 120 Гц, стоит лишь 110 долларов.
Самым же дорогим компонентом стала материнская плата на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. За её замену придётся выложить из кошелька чуть более 5 100 юаней, то есть приблизительно 780 долларов. Для сравнения, новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Pro в модификации 8/128 ГБ компания оценила в 4 999 юаней или 760 долларов.
Напомним, что в лучшем камерофоне по версии DxOMark в лице Xiaomi Mi 11 Ultra стоимость замены платы составляет почти 370 долларов, а в сгибаемом смартфоне Huawei Mate X2 – почти 1 260 долларов. Дисплей во флагмане Huawei нового поколения оценивается почти в 900 долларов.
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Другие компоненты Xiaomi Mi MIX Fold можно заменить относительно дёшево. Например, за замену аккумуляторной батареи зарядной ёмкостью 5 020 мА*ч нужно отдать почти 85 долларов, а блок основной камеры оценили в 65 долларов.
Напомним, что новинка доступна в трёх модификациях. Самая дешёвая – 12/256 ГБ. Её стоимость составила в Китае примерно 1 500 долларов. Самый дорогой вариант – специальная керамическая версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти по цене 2 000 долларов.
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