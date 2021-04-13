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Компания Xiaomi обнародовала стоимость ремонта своего первого сгибаемого смартфона Mi MIX Fold. Модель была анонсирована две недели назад. По предварительным заказам все устройства в Китае разобрали, а новая партия ожидается через три дня, 16 апреля.

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Самый дорогой компонент новинки – не новый 8,01-дюймовый дисплей на органических светодиодах с частотой обновления 60 Гц. Стоимость его замены составляет чуть менее 600 долларов. А вот обычная AMOLED-панель, которая установлена на тыльной стороне и имеет частоту обновления изображения 120 Гц, стоит лишь 110 долларов.

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Самым же дорогим компонентом стала материнская плата на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. За её замену придётся выложить из кошелька чуть более 5 100 юаней, то есть приблизительно 780 долларов. Для сравнения, новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Pro в модификации 8/128 ГБ компания оценила в 4 999 юаней или 760 долларов.

Напомним, что в лучшем камерофоне по версии DxOMark в лице Xiaomi Mi 11 Ultra стоимость замены платы составляет почти 370 долларов, а в сгибаемом смартфоне Huawei Mate X2 – почти 1 260 долларов. Дисплей во флагмане Huawei нового поколения оценивается почти в 900 долларов.

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Другие компоненты Xiaomi Mi MIX Fold можно заменить относительно дёшево. Например, за замену аккумуляторной батареи зарядной ёмкостью 5 020 мА*ч нужно отдать почти 85 долларов, а блок основной камеры оценили в 65 долларов.

Напомним, что новинка доступна в трёх модификациях. Самая дешёвая – 12/256 ГБ. Её стоимость составила в Китае примерно 1 500 долларов. Самый дорогой вариант – специальная керамическая версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти по цене 2 000 долларов.