Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На прошлой неделе компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11 Ultra. Он получил ряд интересных характеристик во главе с основной камерой. Но новинка выделяется ещё и дополнительным дисплеем на тыльной стороне. Его можно использовать как для вывода дополнительной информации и анимаций, так и для того, чтобы делать селфи на основную камеру.

реклама

Второй экран в Xiaomi Mi 11 Ultra имеет размер 1,1 дюйма по диагонали и разрешение 126 x 294 точки. В основе лежит активная матрица на органических светодиодах. Максимальная яркость составляет 450 нит. Как стало известно, во флагмане нового поколения используется тот же дисплей, что установлен в прошлогоднем спортивном браслете Xiaomi Mi Band 5. Это официально подтвердил в интервью китайским средствам массовой информации Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор компании.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Вместе со смартфоном производитель в конце марта анонсировала фитнес-трекер нового поколения Xiaomi Mi Band 6. При цене от 35 долларов, а со скидками и вовсе можно купить за 25 долларов, он без проблем заменит на рынке прошлогодний браслет. Возможно, китайская компания решила найти полезное применение остаткам дисплеев, которые были изготовлены для носимого гаджета предыдущего поколения.

Напомним, Mi Band 6 получил 1,56-дюймовую матрицу AMOLED, сенсоры PPG и SpO2 для мониторинга пульса и уровня насыщения крови кислородом соответственно. Новинка поддерживает Bluetooth 5.0 и может проработать до 14 дней без подзарядки за счёт аккумулятора ёмкостью 125 мА*ч. Стоимость спортивного браслета в Китае составила 35 долларов. Вариант с NFC оценили в 45 долларов. В Европе продаётся только версия без поддержки Near Field Communication по цене 50 евро или 60 долларов.