Электромобили Xiaomi будут стоить от 15 000 долларов
29 и 30 марта 2021 года компания Xiaomi провела две крупные презентации. Между мероприятиями она официально подтвердила, что выходит на рынок электрических транспортных средств. Сейчас производитель занимается формированием команды, которая будет отвечать за выпуск машин «на батарейках». Но уже глава Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о том, за сколько можно будет приобрести автомобили китайской компании.
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Ранее производитель заявлял о планах навязать конкуренцию Tesla. Сама Xiaomi ещё не определилась с вариантами кузова, но, по всей видимости, все основной акцент будет сделан на производстве кроссоверов. Такие выводы можно сделать, учитывая огромную популярность Tesla Model T в Поднебесной.
Всем желающим купить электромобиль компании Xiaomi придётся заплатить, как минимум 15 000 долларов. Самое дорогое транспортное средство обойдётся уже в 45 000 долларов. Учитывая ситуацию на рынке в настоящее время, такие цены можно назвать лояльными.
Если китайский производитель добьётся успеха на рынке электромобилей, а для этого он планирует инвестировать в новое подразделение 10 млрд долларов за 10 лет, в будущем можем увидеть и более дорогие машины. Именно так случилось со смартфонами. Xiaomi вышла на рынок с доступными «убийцами флагманов», а уже сейчас в её ассортименте есть модели стоимостью от 1 000 долларов до 2 000 долларов. Правда, львиную долю прибыли ей приносят бюджетники Redmi Note, которые продаются по цене 150-300 долларов.
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