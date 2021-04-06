Представлены серверные 10-нм процессоры Intel Xeon Scalable
Компания Intel официально презентовала третье поколение серверных процессоров Xeon. Новинки Xeon Scalable являются представителями семейства IceLake-SP. Это первые 10-нанометровые решения калифорнийского гиганта, ориентированные на использование в серверном сегменте. В сравнении с предшественниками выросла производительность процессоров, но стоимость упала.
реклама
По словам представителей Intel, чипы нового поколения в сравнении со своими предшественниками обеспечивают 20-процентный прирост IPC. Кроме того, производитель заявляет более быструю память и увеличенный кэш. Суммарная производительность по сравнению с решениями прошлого поколения выросла на 46% в решении простых задач и на 74% в задачах, связанных с искусственным интеллектом. В частности, приводятся показатели Intel Xeon 8380 и Xeon 8280.
Процессоры IceLake-SP получили 48 КБ, 1,25 МБ и 1,5 МБ кэш-памяти первого, второго и третьего уровней соответственно. Компания отказалась от PCI Express 3.0. В новинках появился интерфейс PCI Express 4.0. Количество линий выросло с 48 до 64. Заявлена поддержка работы с 6 ТБ 8-канальной оперативной памяти с частотой 3200 МГц.
Для ускорения задач искусственного интеллекта внедрена поддержка технологии Deep Learning Boost. Разработка Intel Software Guard Extension представляет собой набор инструкций, который обеспечивает возможность создания защищённых от записи и чтения извне областей в виртуальном адресном пространстве.
реклама
10-нанометровые серверные процессоры Intel Xeon Scalable получили от 8 до 40 ядер на процессорный разъём. Номинальная частота составляет 2,0-3,6 ГГц, а пиковая варьируется от 3,1 ГГц до 3,7 ГГц в зависимости от модели. Кроме того, компания Intel указывает, что Turbo-частоты для всех ядер составляют от 2,5 ГГц до 3,6 ГГц. Требования по теплоотводу составляют 105-270 Вт.
Флагман прошлого поколения называется Xeon 8280 и содержит 28 процессорных ядер. Его стоимость составила 10 000 долларов. Топовая модель семейства IceLake-SP получил имя Intel Xeon 8380 и сразу 40 процессорных ядер. При этом рекомендованная цена новинки составляет 8 100 долларов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила