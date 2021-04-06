Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Intel официально презентовала третье поколение серверных процессоров Xeon. Новинки Xeon Scalable являются представителями семейства IceLake-SP. Это первые 10-нанометровые решения калифорнийского гиганта, ориентированные на использование в серверном сегменте. В сравнении с предшественниками выросла производительность процессоров, но стоимость упала.

реклама

По словам представителей Intel, чипы нового поколения в сравнении со своими предшественниками обеспечивают 20-процентный прирост IPC. Кроме того, производитель заявляет более быструю память и увеличенный кэш. Суммарная производительность по сравнению с решениями прошлого поколения выросла на 46% в решении простых задач и на 74% в задачах, связанных с искусственным интеллектом. В частности, приводятся показатели Intel Xeon 8380 и Xeon 8280.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Процессоры IceLake-SP получили 48 КБ, 1,25 МБ и 1,5 МБ кэш-памяти первого, второго и третьего уровней соответственно. Компания отказалась от PCI Express 3.0. В новинках появился интерфейс PCI Express 4.0. Количество линий выросло с 48 до 64. Заявлена поддержка работы с 6 ТБ 8-канальной оперативной памяти с частотой 3200 МГц.

Для ускорения задач искусственного интеллекта внедрена поддержка технологии Deep Learning Boost. Разработка Intel Software Guard Extension представляет собой набор инструкций, который обеспечивает возможность создания защищённых от записи и чтения извне областей в виртуальном адресном пространстве.

реклама

10-нанометровые серверные процессоры Intel Xeon Scalable получили от 8 до 40 ядер на процессорный разъём. Номинальная частота составляет 2,0-3,6 ГГц, а пиковая варьируется от 3,1 ГГц до 3,7 ГГц в зависимости от модели. Кроме того, компания Intel указывает, что Turbo-частоты для всех ядер составляют от 2,5 ГГц до 3,6 ГГц. Требования по теплоотводу составляют 105-270 Вт.

Флагман прошлого поколения называется Xeon 8280 и содержит 28 процессорных ядер. Его стоимость составила 10 000 долларов. Топовая модель семейства IceLake-SP получил имя Intel Xeon 8380 и сразу 40 процессорных ядер. При этом рекомендованная цена новинки составляет 8 100 долларов.