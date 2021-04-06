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Активным охлаждением в смартфоне уже никого не удивишь, ведь несколько таких решений есть в ассортименте компании Nubia. А тем временем Lenovo готовится представить первую в мире модель с двумя вентиляторами и системой жидкостного охлаждения. Грядущая новинка будет называться Lenovo Legion 2 Pro.

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Смартфон заменит на рынке Lenovo Legion. Оригинальная модель была представлена в середине прошлого года и стала первым в мире решением на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865+. Игровой флагман второго поколения получит 5-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 888.

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Китайская компания обещает Lenovo Legion 2 Pro эффективную систему отвода тепла, за счёт которой он не будет перегреваться даже при больших нагрузках. В смартфоне мы увидим сразу два вентилятора и систему жидкостного охлаждения. Пока что на рынке умных телефонов таких устройств нет.

Модель второго поколения сохранит одну из фишек предшественницы. Речь идёт о выдвижной фронтальной камере, которая расположится на торце. Её разрешение увеличится с 20 Мп до 44 Мп. Основная камера сохранит 64-мегапиксельный главный и 16-мегапиксельный ультраширокоугольный модули. При этом к поддержке записи видео в 4K UHD при 30 к/сек добавится возможность снимать ролики в 4K при 60 к/сек и в 8K при 30 к/сек.

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Lenovo Legion 2 Pro получит новый дисплей Super AMOLED E4 от Samsung. Речь идёт о 6,92-дюймовой панели со встроенным биометрическим сенсором и поддержкой частоты обновления 144 Гц. Частота опроса сенсора составит рекордные (и бесполезные) 720 ГГц.

Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5 500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 90 Вт. По словам производителя, после 1 200 циклов подзарядки она сохранит 85% изначальной ёмкости. Из остального отметим все основные интерфейсы и NFC.

В продаже Lenovo Legion 2 Pro появится с операционной системой Android 11. Анонс игрового смартфона состоится уже на этой неделе, 8 апреля. Стоимость пока что не уточняется. Напомним, оригинальный Lenovo Legion начала продаваться в Европе по цене от 999 евро. Есть вероятно, что вместе с версией Pro может быть представлена стандартная модель с более скромными параметрами. В частности, на 7-нанометровом процессоре Snapdragon 870.