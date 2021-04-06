Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера мы писали о небольшом снижении стоимости флагманского настольного процессора семейства Rocket Lake-S (11-е поколение) Intel Core i9-11900K. OEM-версия чипа подешевела до 58 990 рублей в «Ситилинк», тогда как стоимость коробочного варианта составила 60 990 рублей. В «Регард» цены практически идентичные. Кроме того, сейчас с небольшой скидкой можно купить Intel Core i9-11900.

реклама

Это тоже 8-ядерный 16-поточный настольный процессор одиннадцатого поколения. Коробочная версия в магазине «Регард» стоит 42 600 рублей. Что интересно, OEM-комплектацию там же можно приобрести на 30 рублей дороже.

анонсы и реклама <b>RX 6900XT за копейки</b> по цене 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

В «Ситилинк» недавняя новинка стоит чуть дороже. В частности, цена версии OEM упала на 2 300 рублей и теперь составляет 42 690 рублей, в то время как вариант BOX без скидки стоит 45 990 рублей. Оба магазина дают 36-месячную гарантию на процессоры.

реклама

Напомним, что максимальная частота Intel Core i9-11900 составляет 5,2 ГГц, а номинальная – 2,5 ГГц. В основе процессора лежит архитектура Cypress Cove, а само изделие выполняется в соответствии с нормами 14-нанометровой технологии.

Новинка получила 64 КБ / 1,5 МБ / 16 МБ кэш-памяти L1/L2/L3 соответственно. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4-3200. Максимальный объём ОЗУ составляет 128 ГБ. Требования по теплоотводу по умолчанию – 65 Вт. Это почти вдвое меньше в сравнении с Core i9-11900K, номинальный показатель TDP которого составляет 120 Вт.

Intel Core i9-11900 поддерживает PCI Express 4.0 и устанавливается в сокет LGA1200. Для новых процессоров уже представлена масса материнских плат на основе чипсета Intel Z590. В магазине «Ситилинк» их стоимость составляет от 13 000 рублей до 38 000 рублей.