LG представит два флагманских смартфона до закрытия мобильного подразделения
Компания LG официально объявила о закрытии мобильного подразделения. Однако, LG Mobile прекратит своё существование только в июле текущего года. А до этого времени южнокорейский производитель ещё может выпустить на рынок два флагманских смартфона. Первый – LG Rollable. Второй – LG V70 ThinQ.
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LG Rollable показали на выставке CES 2021 в начале текущего года. В середине января компания из Сеула объявила, что стоимость смартфона составит почти 2 600 долларов. Технические характеристики устройства не были объявлены на Consumer Electronics Show 2021. Спустя три месяца с момента премьеры параметры девайса всё ещё не афишируются.
Об LG V70 ThinQ есть больше информации. Флагман будет оснащаться 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888. Однокристальная система имеет ядра с частотой до 2,84 ГГц, а за графику отвечает GPU Adreno 660. Чипсет будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя составит 256 ГБ. Также смартфону обещают дисплей на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешением 3200 x 1440 точек.
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Не совсем понятно, кто будет готов купить новинки компании LG, если они всё-таки будут представлены, учитывая закрытие LG Mobile и отсутствие поддержки. Хотя сам производитель планирует обновлять существующие смартфоны до Android 12. Это довольно смелое заявление, ведь даже операционную систему Android 11 ещё получили не все телефоны южнокорейского гиганта.
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