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В сервисе цифрового распространения игр Steam сегодня, 9 апреля, заканчивается издательская распродажа, в рамках которой можно приобрести со скидками продукты LEGO и tinyBuild. Например, Hello Neighbor стоит примерно 100 рублей с учётом 80-процентной скидки, а LEGO Marvel’s Avengers потеряла в цене 75% и теперь доступна за 225 рублей.

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Несмотря на то, что эта акция ещё не завершилась, магазин запустил новую издательскую распродажу. Теперь все желающие со скидкой до 80% смогут приобрести творения компании Frontier. Новая распродажа продлится до 9 апреля текущего года, так что времени для выбора ещё полно.

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В акции принимают участие десятки проектов. Например, за 249 рублей (-75%) можно приобрести космический симулятор Elite Dangerous. Planet Zoo обойдётся в 800 рублей, тогда как издание Premium Edition на распродаже стоит 2 385 рублей. На 71% подешевела игра Frontier 25th Anniversary Collection. Теперь она стоит примерно 3 725 рублей.

Также стоит отметить Jurassic World Evolution. Купить её можно за 400 рублей. Попасть в мир Юрского периода в издании Premium Edition можно за 1 813 рублей с учётом скидки в размере 68%. Со всеми играми, доступными на распродаже в Steam, можете ознакомиться тут.