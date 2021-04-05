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Китайская компания Xiaomi в прошлом году анонсировала семейство смартфонов Redmi 10X. Сегодня в Сети появилась информация о новом поколении. В частности, о стандартной модели Redmi 20X. На просторах всемирной паутины был опубликован постер с изображением, характеристиками и ценой грядущей новинки.

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Смартфон будет оборудован 90-герцевым дисплеем. Учитывая то, что модели прошлого поколения получили панель AMOLED формата Full HD+, можно предположить, что будущим новинкам тоже достанется матрица, выполненная на органических светодиодах. При этом на рендере мы можем видеть, что биометрический сенсор будет установлен сбоку, а не под дисплеем, а вместо каплевидного выреза будет использоваться небольшое отверстие вверху по центру.

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Xiaomi Redmi 20X обзаведётся тройной основной камерой с дизайном в стиле смартфонов серии Redmi Note 10. Разрешение основного модуля составит 48 Мп, а параметры двух других пока что не уточняются. Будущая новинка получит стереофонические динамики, выход для подключения наушников, инфракрасный излучатель и поддержку мобильных сетей пятого поколения.

В продаже модель появится в модификации с 4 ГБ оперативной памяти 128 ГБ постоянной памяти. Стоимость этой версии составит 999 юаней или 150 долларов. Из коробки Xiaomi Redmi 20X будет работать на базе прошивки MIUI 12 с операционной системой Android 11. Дата анонса пока что не уточняется.

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Напомним, что обычный Redmi 10X 5G компания оценила в 225-335 долларов. Смартфон получил процессор Dimensity 820, основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 16-мегапиксельную фронталку и аккумулятор ёмкостью 4 520 мА*ч с 22,5-ваттной подзарядкой.

Также в прошлом году компания представила и версию Pro. Из главных отличий отметим появление 8-мегапиксельного телеобъектива и NFC. Кроме того, разрешение фронтальной камеры увеличено до 20 Мп, а мощность быстрой зарядки – до 33 Вт. Redmi 10X Pro 5G производитель оценил в 320-365 долларов.

Третьей новинкой первого поколения стала модель Redmi 10X 4G стоимостью 140-170 долларов в зависимости от комплектации. Но это лишь китайская версия Redmi Note 9 без NFC, но с увеличенными объёмами памяти. Напомним, в России купить смартфон можно в конфигурациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ за 15 990 рублей и 17 990 рублей соответственно.