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Пекинский технологический гигант Xiaomi выпустил свежую сборку прошивки MIUI 12 для двух с половиной десятков умных телефонов, включая смартфоны POCO и Redmi. Обновление вышло в разных регионах, включая Россию.

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Стабильная версия программного обеспечения распространяется «по воздуху». Однако, все пользователи могут при желании скачать файлы для установки апдейта вручную. Загрузить их можно по этой ссылке, а чтобы установить прошивку, нужно использовать встроенный режим восстановления.

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Начнём с глобальной версии MIUI 12 Stable. Она стала доступна лишь для трёх смартфонов китайской компании. Причём один из них – Xiaomi Mi MIX 3 5G на Snapdragon 855. Это один из немногих девайсов производителя, которые получает свежие сборки ПО, но остаётся при этом на операционной системе Android 9.0 Pie. Помимо него обновление «прилетело» доступным моделям Xiaomi Mi 11 Lite 4G и POCO F3. Они уже работают на одиннадцатой ревизии «зелёного робота».

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Четыре смартфона Xiaomi обзавелись российской оболочкой MIUI 12. Помимо флагманов Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на процессоре Snapdragon 865 апдейт доступен для Redmi 9 и POCO X3. Все три устройства работают на ОС Android 10. При этом российская версия имеет статус Stable Beta, то есть доступна примерно для 25%-30% телефонов.

А вот своих соотечественников производитель расстроил. Всё дело в том, что во время анонса Xiaomi Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro им обещали предустановленную MIUI 12.5. Однако, каждая модель получила стабильную оболочку MIUI 12 под номером v12.0.9.0. Также в Китае вышли обновления для доступных флагманов Redmi K40 Pro/Pro+, Redmi K30S и Xiaomi Mi 10S. Все они работают на Android 11.

Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro вместе с российской версией получили MIUI 12 в Европе. Xiaomi Mi 11 Lite 4G вместе с глобальной тоже обзавёлся европейской сборкой. Также оболочка стала доступна для Xiaomi Mi 11 флагманов двух разных поколений на Snapdragon 888 и Snapdragon 865 соответственно.

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Первые европейские смартфоны с камерой на 108 Мп тоже были обновлены. Речь идёт о Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Помимо них свежая версия программного обеспечения стала доступна для недавней новинки Redmi Note 10 и для прошлогоднего бюджетника Redmi 9T.

И в завершение добавим, что актуальная стабильная версия MIUI 12 вышла на Redmi K20 Pro, Redmi 9 Prime и POCO X3 Pro. Всем трём смартфонах доступна индийская прошивка.