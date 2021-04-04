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Китайская компания Huawei в этом месяце представит стабильную прошивку Harmony OS 2.0. Операционная система будет приходить на смартфоны, которые сейчас работают на базе оболочки EMUI 11 и ОС Android 10. Параллельно с подготовкой нового проприетарного программного обеспечения производитель рассылает более свежие версии прошивки EMUI 11. За неделю обновление получила дюжина смартфонов Huawei и две модели Honor.

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Апдейтом обзавелись все три сгибаемые модели Huawei Mate X, включая устройство второго поколения, представленной менее двух месяцев назад. Он получил прошивку EMUI 11.0.0.155SP1. Обновление оптимизирует камеру, улучшает качество динамики и исправляет мелкие ошибки.

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Более старые Huawei Mate X и Mate Xs обновлены до версии v11.0.0.137 и v11.0.0.132 соответственно. Обе прошивки приносят патч безопасности операционной системы, который устраняет более сотни уязвимостей, две из которых – критические.

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Китайская компания продолжает расширять перечень регионов, где доступна стабильная глобальная прошивка EMUI 11 для смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые были представлены более двух лет назад. Обновление принесло все новшества свежей ревизии оболочки и патч безопасности за февраль. Номер апдейта – v11.0.0.138. Российским пользователям он тоже доступен.

Но этой не самые старые устройства, обзавёдшиеся обновлением. Так, февральский патч безопасности «прилетел» на Huawei Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G и Mate 20 Pro. Их анонсировали в конце 2018 года (формальный анонс версии 5G состоялся в начале 2019 года).

Не забыла компании о линейке nova. В списке есть доступный флагман Huawei nova 5T. Прошивка EMUI 11.0.0.137 обновилась до версии v11.0.0.152 в Huawei nova 8 и nova 8 Pro. Апдейт оптимизирует работу системы и повышает плавность интерфейса.

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В Европе вышла стабильная прошивка EMUI 11.0.0.178 для флагманских смартфонов Huawei P40 Pro и P40 Pro+. Единственное нововведение – февральская заплатка безопасности. Заметим, что в ближайшее время компания представит семейство Huawei P50 с операционной системой Harmony OS 2.0.

Последний смартфон, получивший обновление на этой неделе – Huawei Mate 40 Pro. Флагман конца прошлого года получил прошивку EMUI 11.0.0.167 размером почти 1 ГБ. Апдейт пришёл 1 апреля и принёс программное обеспечение Petal Maps, которое является аналогом Google Maps.

Что касается моделей Honor, обновление стало доступно для флагманов начала 2019 года Honor 20 и 20 Pro. Номер сборки – v11.0.0.144. При этом прошивка называется не EMUI 11, а Magic UI 4.0. Она принесла заплатку за февраль.

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Все 14 смартфонов получают апдейт «по воздуху». Программное обеспечение построено на базе операционной системы Android 10. Для проверки наличия обновления рекомендуется использовать приложение «Поддержка», т.к. через настройки поиск не всегда работает корректно.