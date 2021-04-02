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Многострадальная игра Cyberpunk 2077 на днях получила очередной патч, который добавляет поддержку трассировки лучей при использовании графических ускорителей компании AMD. В Сети уже появились первые тесты видеокарт серии Radeon 6000 и их сравнение с адаптерами GeForce RTX 30.

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Графики добавлены в конце материала. Вы можете увидеть, что в разрешении Full HD карта Radeon RX 6800 XT без трассировки лучей демонстрирует показатель на уровне GeForce RTX 3080 – 121,4 FPS против 125,4 FPS соответственно. Однако, уже при активации Raytracing производительность видеокарты «красной» компании падает примерно в 3-4 раза в зависимости от режима. Кадровая частота «зелёного» ускорителя тоже снижается, но не так сильно.

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При повышении разрешения до 4K ULTRA HD ситуация примерно такая же. GeForce RTX 3080 выдаёт 47,1 FPS без трассировки лучей и 22,1-28,5 FPS после активации Raytracing. В случае с Radeon RX 6800 XT частота кадров падаёт с 41,4 FPS до 12,1 FPS.

GeForce RTX 3070 в Full HD без Raytracing немного уступила Radeon RX 6800 XT, но после активации трассировки лучей ситуация изменилась. В разрешение 4K UHD видеокарты демонстрируют примерно идентичные показатели, которых не хватает для комфортной игры.

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А вот Radeon RX 6700 XT не лучшим образом себя показала даже при разрешении Full HD. С отключённой технологией Raytracing частота кадров составила 86,5 FPS. Но уже после активации трассировки лучей видеокарта выдала 25,1-35,3 FPS. В 4K UHD частота даже без Raytracing не поднималась выше 28 FPS.

Заметим, что у графических ускорителей компании NVIDIA есть дополнительный козырь в руке, который называется DLSS. Технология даёт возможность повысить частоту кадров GeForce RTX 3070 с 6 FPS до 42 FPS в разрешении 4K ULTRA HD с активной трассировкой лучей.