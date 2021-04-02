Видеокарты GeForce RTX 30 существенно превосходят Radeon 6000 в Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
Многострадальная игра Cyberpunk 2077 на днях получила очередной патч, который добавляет поддержку трассировки лучей при использовании графических ускорителей компании AMD. В Сети уже появились первые тесты видеокарт серии Radeon 6000 и их сравнение с адаптерами GeForce RTX 30.
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Графики добавлены в конце материала. Вы можете увидеть, что в разрешении Full HD карта Radeon RX 6800 XT без трассировки лучей демонстрирует показатель на уровне GeForce RTX 3080 – 121,4 FPS против 125,4 FPS соответственно. Однако, уже при активации Raytracing производительность видеокарты «красной» компании падает примерно в 3-4 раза в зависимости от режима. Кадровая частота «зелёного» ускорителя тоже снижается, но не так сильно.
При повышении разрешения до 4K ULTRA HD ситуация примерно такая же. GeForce RTX 3080 выдаёт 47,1 FPS без трассировки лучей и 22,1-28,5 FPS после активации Raytracing. В случае с Radeon RX 6800 XT частота кадров падаёт с 41,4 FPS до 12,1 FPS.
GeForce RTX 3070 в Full HD без Raytracing немного уступила Radeon RX 6800 XT, но после активации трассировки лучей ситуация изменилась. В разрешение 4K UHD видеокарты демонстрируют примерно идентичные показатели, которых не хватает для комфортной игры.
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А вот Radeon RX 6700 XT не лучшим образом себя показала даже при разрешении Full HD. С отключённой технологией Raytracing частота кадров составила 86,5 FPS. Но уже после активации трассировки лучей видеокарта выдала 25,1-35,3 FPS. В 4K UHD частота даже без Raytracing не поднималась выше 28 FPS.
Заметим, что у графических ускорителей компании NVIDIA есть дополнительный козырь в руке, который называется DLSS. Технология даёт возможность повысить частоту кадров GeForce RTX 3070 с 6 FPS до 42 FPS в разрешении 4K ULTRA HD с активной трассировкой лучей.
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