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Сегодня, 1 апреля, компания Xiaomi официально запустила рассылку обновления MIUI. Правда, некоторые модели получили стабильную прошивку MIUI 12.5 ещё в последних числах марта. Однако, выход стабильной сборки не отменяет тестирования софта. В Китае новая закрытая бета-версия вышла более чем для трёх десятков смартфонов. 11 моделей получили актуальную прошивку сегодня, а для двух десятков телефонов доступна сборка под номером v21.3.31, т.е. от 31 марта.

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С них и начнём. MIUI 12.5 Closed Beta пришла на флагманские смартфоны китайской компании, которые были анонсированы в минувшем году. Это Xiaomi Mi 11, семейства Mi 11 Redmi K30 Pro/Zoom Edition и Redmi K30S. Модель нового поколения оснащена новым 5-нанометровым процессором Snapdragon 888. Все остальные работают на 7-нанометровой мобильной платформе Snapdragon 865. К слову, Redmi K30S – самое доступное в мире решение на этой однокристальной системе.

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Из среднеуровневых смартфонов отметим Xiaomi Mi 10 Youth, Redmi 10X Pro 5G, Redmi K30 Ultra и Redmi Note 9 Pro 5G. Последний некоторое время был самым дешёвым решением в мире со 108-Мп модулем. Кроме того, в списке Xiaomi Mi 9 SE, Mi CC9, дуэт Redmi Note 8 с версией Pro, Redmi Note 9 5G, Redmi K30/K30i и Redmi 10X.

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Также прошивка доступна для смартфона нового поколения Xiaomi Mi 10S на Snapdragon 870. Его премьера состоялась несколько недель назад. Это единственная модель 2021 года, которая получила MIUI 12.5 от 31 марта. Ещё для двух флагманов нынешнего года «прилетела» на недавние новинки Redmi K40 Pro/Pro+. Последний на этой неделе дебютировал в Европе как Xiaomi Mi 11i.

Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7/7 Pro обзавелись Android 10. Все остальные смартфоны уже работают на одиннадцатой ревизии «зелёного робота». Вместе с ними закрытую бету получили первые в мире модели со 108-Мп камерой – Xiaomi Mi CC9 Pro/Premium Edition.

Кроме того, апдейт доступен для Xiaomi Mi CC9 Meitu, Redmi K30 4G, Redmi K20 и Redmi Note 9 4G. В Китае компания рассылает обновление «по воздуху», но вы можете скачать файлы и установить MIUI 12.5 вручную. Закрытая бета-версия не имеет сервисов Google и английской языка, а для установки нужен сторонний режим восстановления и разблокированный загрузчик.