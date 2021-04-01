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Китайская компания Skyworth известна доступными телевизорами, но есть в её ассортименте и дорогие решения. Например, Skyworth W92. Это модель, которая поступит в продажу по цене 30 500 долларов. Но дата выхода устройства на рынке пока что не сообщается.

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Skyworth W92 оборудован панелью на органических светодиодах формата 8K ULTRA HD. Разрешение экрана составляет 7680 x 4320 точек, а диагональ – 88 дюймов. Матрица соответствует стандарту HDR10, а также поддерживает технологию Dolby Vision и частоту обновления 120 Гц.

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Производителем заявлено использование фирменной технологии Skyworth 8K. Она отвечает за повышение качества картинки и масштабирование изображения. На борту установлено два чипсета MEMC, которые обеспечивают динамическую компенсацию качества картинки в разрешении 8K UHD с частотой 120 Гц.

Разработчики интегрировали поддержку ещё одной фирменной технологии, но уже для повышения качества звука. Она называется Skyworth Acoustic Glass Sound. Разработка предполагает использование квартета электромагнитных драйверов и защитного стекла в роли диафрагмы. Драйвера позволяют управлять вибрацией стеклянной пластины для создания звука.

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Для видеосвязи в Skyworth W92 используется камера, построена на базе 12-мегапиксельного датчика изображения. Сенсор имеет пиксели размером 1,55 мкм. Светосила оптики составила F/1,76. Блок камеры может вращаться, что даёт возможность вести съёмку во всех направлениях.