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Компания ZTE Corp запустила линейку смартфонов S. В рамках оной производитель из Поднебесной выпустил три модели, ориентированные на молодёжь. Новинки называются ZTE S30, S30 Pro и S30 Special Edition (SE). Все три смартфона поддерживают работу в сетях пятого поколения.

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ZTE S30 Pro – флагман семейства. Он оснащён 144-герцевым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ и размером 6,67 дюйма по диагонали. Панель соответствует стандарту HDR10+ и имеет 100-процентный охват цветового диапазона DCI/P3. Биометрический сенсор в смартфоне установлен под экраном.

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Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Она имеет поддержку съёмки видео в формате 4K ULTRA HD с кадровой частотой 60 к/сек и 30 к/сек. Для селфи предусмотрен 44-мегапиксельный датчик изображения. Это рекордное разрешение фронтальной камеры. Подобные сенсоры используются в нескольких смартфонах vivo.

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Сердцем ZTE S30 Pro выступает 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 768G. Объём оперативной памяти составил 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ. Подсистема питания представлена батареей ёмкостью 4 200 мА*ч с поддержкой 55-Вт быстрой зарядки.

В ZTE S30 уже используется IPS-матрица, а частота обновления снизилась до 90 Гц. Биометрический сенсор отправился на боковой торец. Для любителей делать селфи смартфон предлагает 16-мегапиксельный фронтальный модуль. В основной камере разрешение дополнительного сенсора выросло с 2 Мп до 5 Мп, но пропала поддержка частоты 60 FPS при съёмке видеоматериалов в 4K ULTRA HD.

Во второй новинке установлен 7-нм чипсет Dimensity 720 в паре с 8 ГБ оперативки. Хранилище может вмещать 128-256 ГБ информации в зависимости от комплектации. Ёмкость встроенной батареи составляет 4 000 мА*ч, а быстрая зарядка имеет мощность 30 Вт.

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Наконец, третья новинка, ZTE S30 SE – ещё более скромная модель. В сравнении со стандартным изданием отметим отсутствие поддержки частоты обновления 60 Гц и 8-Мп ультраширокоугольной камеры. Разрешение стандартного модуля снизилось до 48 Мп. Также отметим Dimensity 700 с 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и аккумулятор на 6 000 мА*ч.

Все три новинки поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. Стоимость стандартного издания стартует с 330 долларов. ZTE S30 Pro оценили в 460 долларов, а версия SE поступит в продажу по цене 260 долларов.