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Вчера компания Sony официально подтвердила, что с 1 апреля 2021 года цена стоимость игровых приставок нового поколения будет повышена на 3 000 рублей. Таким образом, всем желающим приобрести PlayStation 5 придётся заплатить 50 000 рублей вместо 47 000 рублей, а вариант без привода обойдётся в 41 000 рублей вместо 38 000 рублей.

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На момент публикации новости не было реакции со стороны компании Microsoft. Однако, сегодня американский производитель заявил о то, что цены на игровые консоли Xbox Series S и Series X в России останутся на прежнем уровне. То есть 27 000 рублей и примерно 46 000 рублей соответственно.

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Компания выразила благодарность всем фанатам серии Xbox и отметила, что делает всё возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть приставки нового поколения на прилавки магазинов. Ранее Microsoft заявляла, что дефицит консолей должен закончится в апреле текущего года. Но, судя по всему, нехватка будет ощущаться и дальше.

Заметим, что Sony назвала основной причиной повышений стоимости PlayStation 5 в России нестабильный курс национальной валюты. Из-за непостоянства рубля компаниям нередко приходится корректировать цены на свою продукцию, доступную на российском рынке.

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Например, после анонса iPhone 12 прошлой осенью компания Apple повысила стоимость наушников AirPods двух поколений и AirPods Pro, а также ТВ-приставки Apple TV. Флагманы Samsung Galaxy S20 спустя неделю после старта продаж в марте прошлого года подорожали на 10 000 рублей, а Microsoft просто перевела все цены в России в доллары.