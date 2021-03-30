Sony повышает цены на PlayStation 5 в России
В конце прошлого года японская компания Sony анонсировала и начала продавать игровые приставки нового поколения. В этот раз токийский гигант представил две консоли. В отличие от Xbox нового поколения PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition имеют идентичную производительность. Разница заключается лишь в отсутствии Blu-Ray привода у последней.
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Стоимость версии без дисковода составила 37 990 рублей. Традиционный вариант в России оценили в 46 990 рублей. Напомним, в Европе цена составила 399 евро и 499 евро, а в США – 399 долларов и 499 долларов соответственно.
Однако, на днях в Sony Centre появились новые и более высокие цены для российского рынка. Японская компания официально подтвердила подорожание обеих консолей на 3 000 рублей. Таким образом, с 1 апреля 2021 года купить Sony PlayStation 5 можно будет за 49 990 рублей, а за издание Digital Edition придётся отдать 40 990 рублей.
Повышение стоимости в России производитель из Токио связывает с падением курса рубля. В то же время СМИ называют ещё, как минимум, две причины, изменения цен в сторону повышения. Первая – дефицит комплектующих. Вторая – рост логистических издержек. Обе связаны с пандемией.
Отметим, что компания Microsoft никаких заявлений насчёт повышения цен на свои консоли пока не делала. Стоимость Xbox Series X составляет 45 590 рублей, а втрое менее производительная Xbox Series S без привода обойдётся в 26 990 рублей.
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В завершение добавим, что в официальной рознице Sony PlayStation 5 купить до сих пор очень сложно. По данным «Яндекс.Маркет», за консоли нового поколения перекупщики просят от 54 000 рублей.
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