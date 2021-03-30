Xiaomi представила ноутбуки Mi Notebook Pro на Intel Tiger Lake по цене от 800 долларов
Xiaomi анонсировала семейство ноутбуков Mi Notebook Pro на базе мобильных процессором Intel семейства Tiger Lake. Новинки доступны в двух модификациях в зависимости от характеристик дисплея, каждая из которых предлагается с разными процессорами и графической подсистемой.
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Из общего отметим 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель на 512 ГБ, процессоры Intel Core i5 и Intel Core i7, а также графический ускоритель NVIDIA GeForce MX450. При этом каждый лэптоп в начальной модификации предлагается с интегрированной графикой Intel Iris Xe.
15-дюймовый Xiaomi Mi Notebook Pro оборудован дисплеем на органических светодиодах с разрешением 2160 x 3456 точек. Соотношение сторон – 8 к 5. По словам производителя, экран занимает 93% внутренней стороны крышки. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass. Также отметим 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3.
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В 14-дюймовом ноутбуке используется более скромный дисплей. В его основе лежит жидкокристаллическая матрица IPS формата 2.5K с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Частоты обновления изображения составляет 120 Гц.
Базовая и продвинутая модификации оснащены процессором Intel Core i5-11300H. Топовый вариант каждого ноутбука комплектуется Intel Core i7-11370H. Новинки получили выход под наушники, USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI, Bluetooth и Wi-Fi 6. Программной основой служит операционная система Windows 10.
15” Xiaomi Mi Notebook Pro с чипом Core i5 и встроенной графикой стоит 990 долларов. Вариант с графикой NVIDIA оценили в 1 065 долларов. Топовую модификацию с дискретной видеокартой и Core i7 можно будет купить за 1 220 долларов. Xiaomi Mi Notebook Pro 14” в этих же трёх версиях стоит 800 долларов, 910 долларов 1 065 долларов соответственно.
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