Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi анонсировала семейство ноутбуков Mi Notebook Pro на базе мобильных процессором Intel семейства Tiger Lake. Новинки доступны в двух модификациях в зависимости от характеристик дисплея, каждая из которых предлагается с разными процессорами и графической подсистемой.

реклама

Из общего отметим 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель на 512 ГБ, процессоры Intel Core i5 и Intel Core i7, а также графический ускоритель NVIDIA GeForce MX450. При этом каждый лэптоп в начальной модификации предлагается с интегрированной графикой Intel Iris Xe.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

15-дюймовый Xiaomi Mi Notebook Pro оборудован дисплеем на органических светодиодах с разрешением 2160 x 3456 точек. Соотношение сторон – 8 к 5. По словам производителя, экран занимает 93% внутренней стороны крышки. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass. Также отметим 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3.

реклама

В 14-дюймовом ноутбуке используется более скромный дисплей. В его основе лежит жидкокристаллическая матрица IPS формата 2.5K с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Частоты обновления изображения составляет 120 Гц.

Базовая и продвинутая модификации оснащены процессором Intel Core i5-11300H. Топовый вариант каждого ноутбука комплектуется Intel Core i7-11370H. Новинки получили выход под наушники, USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI, Bluetooth и Wi-Fi 6. Программной основой служит операционная система Windows 10.

15” Xiaomi Mi Notebook Pro с чипом Core i5 и встроенной графикой стоит 990 долларов. Вариант с графикой NVIDIA оценили в 1 065 долларов. Топовую модификацию с дискретной видеокартой и Core i7 можно будет купить за 1 220 долларов. Xiaomi Mi Notebook Pro 14” в этих же трёх версиях стоит 800 долларов, 910 долларов 1 065 долларов соответственно.