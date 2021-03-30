Первые смартфоны Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
Вчера, 29 марта, состоялась презентация смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra. Новинка поступит в продажу через три дня и станет первой моделью компании с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.
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Всего же стабильная версия оболочки MIUI 12.5 стала доступна уже для трёх флагманских смартфонов китайской компании. Помимо версии Ultra нового поколения обновление вышло для Xiaomi Mi 10 Ultra и для Xiaomi Mi 11. В обоих случаях речь идёт о китайской версии программного обеспечения.
Моделям Mi 11 и Mi 10 Ultra «прилетела» прошивка под номером v12.5.1.RKCNXM. Размер файла обновления составляет по 4,1 ГБ. Файлы уже доступны для загрузки на официальном форуме программного обеспечения MIUI и на сайте XiaomiFirmwareUpdater. Установка выполняется через встроенный режим восстановления без необходимости в танцах с бубном.
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Несмотря на то, что Xiaomi Mi 11 и Mi 10 Ultra получили стабильную прошивку, она всё ещё находится на стадии Stable Beta. Естественно, вручную через Recovery установить обновление может любой пользователь, однако, «по воздуху» оболочка рассылается только примерно на 30% всех смартфонов. Полноценная бета-версия на все устройства выйдет примерно через неделю, если в текущей сборке не будет найдено критических ошибок.
Напомним, что уже на этой неделе Xiaomi Mi 11 получит стабильную глобальную версию оболочки MIUI 12.5. В России обновление выйдет во втором квартале этого года тоже, но для начала сам смартфон должен дебютировать на российском рынке.
Помимо Xiaomi Mi 11 стабильную версию программного обеспечения MIUI 12.5 Global получат четыре флагмана на процессоре Snapdragon 865: Xiaomi Mi 10T, Mi 10, Mi 10T Pro и Mi 10 Pro. Последняя модель официально в России не продаются. Xiaomi Mi 10 Ultra вообще не был анонсирован за пределами Поднебесной.
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Первая волна распространения глобальной MIUI 12.5 продлится в течение нескольких недель. Потом после небольшой паузы компания запустит второй этап, в рамках которого обновление получат около двух десятков более доступных смартфонов вроде Xiaomi Redmi Note 9.
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