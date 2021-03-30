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Сегодня, 30 марта, в продажу поступили флагманы OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro в Китае. Производитель похвастался успехами моделей нового поколения. Первая распродажа закончилась практически моментально ввиду высокого спроса на новинки.

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Но всё же стоит понимать, что очень много смартфонов приобрели не простые пользователи, а перекупщики, поэтому совсем скоро флагманы появятся на AliExpress по завышенной цене. Но она всё равно останется ниже, чем в Европе (799-999 евро).

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Как бы там ни было, после открытия предварительных заказов на новинки китайская компания за 50 минут получила доход в размере 15 млн долларов. Но на распродаже выручка пересекла эту отметку лишь за несколько секунд. За 10 секунд доход достиг 45 млн долларов. Это рекордный показатель среди смартфонов OnePlus всех поколений.

Напомним, что стоимость флагманов на китайском рынке стартует с 580 долларов. Именно за столько можно купить обычный OnePlus 9 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Версия Pro в топовой модификации с 12 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 256 ГБ была оценена в 920 долларов. Таким образом, чтобы заработать 45 млн долларов, компании пришлось продать не более 57 000 смартфонов.

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Оба смартфона оснащены чипсетом Snapdragon 888 и аккумулятором ёмкостью 4 500 мА*ч. Также из общего нужно отметить прошивку на базе операционной системы Android 11, набор интерфейсов, поддержку 65-ваттной проводной зарядки и 16-Мп камеру для селфи.

OnePlus 9 Pro обладает WQHD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц диагональю 6,7 дюйма. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68, а разрешение основной камеры составляет 50 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Беспроводная подзарядка имеет мощность 50 Вт.

В обычном OnePlus 9 используется FHD+ панель размером 6,55 дюйма по диагонали. Стандартное издание не получило телеобъектива и защиту от воды. Беспроводная зарядка тоже есть, но её мощность составила 15 Вт вместо 50 Вт.