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Китайская компания Xiaomi провела крупнейшую презентацию в своей почти девятилетней истории. Первой новинкой стала модель Xiaomi Mi 11 Pro, которую назвали The King of Android. Модель построена на базе оригинального Mi 11, который был анонсирован в последних числах декабря прошлого года, но имеет более продвинутую начинку.

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Смартфон оснащён E4-дисплеем AMOLED производства компании Samsung. Панель на органических светодиодах имеет разрешение Full HD+, диагональ 6,81 дюйма и поддерживает 120 Гц. По словам производителя, в новинке установлен лучший в классе экран. Прикрывает матрицу защитное стекло Gorilla Glass Victus (последнее поколение).

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Аппаратная платформа Xiaomi Mi 11 Pro строится на 5-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 888 с частотой 1,8-2,84 ГГц и графикой Adreno 660. Глава компании Лэй Цзюнь отметил, что в Genshin Impact в течение 30 минут игрового процесса температура выросла до 49,2 градуса, а средняя частота кадров составила около 59 FPS.

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Всё это мы видели в Xiaomi Mi 11. А теперь перейдём к отличиям. Первое – аккумулятор. Его ёмкость увеличилась с 4 600 мА*ч до 5 000 мА*ч. По словам производителя, когда Samsung Galaxy S21 Ultra полностью разряжается, у новинки остаётся 21% заряда АКБ. 67-ваттная проводная быстрая зарядка позволяет зарядить батарею до 100% за 36 минут. Мощность подзарядки беспроводным путём тоже составила 67 Вт. Скорость та же самая. +

При этом компания начнёт продавать беспроводной адаптер питания мощностью 80 Вт стоимостью около 75 долларов (30 долларов – по скидке). Также в продаже появится ЗУ, с 19 индукционными катушками, для подзарядки трёх устройств одновременно. Цена составит 90 долларов.

А вот теперь переходим к основной фишке Xiaomi Mi 11 Pro. И это камера. В основе стандартного модуля лежит сенсор Samsung GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма. Его разрешение составляет 50 Мп, а размер каждого пикселя – 1,4 мкм. В главном модуле есть оптическая стабилизация и восемь линз.

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В ультраширокоугольной камере установлен 13-мегапиксельный сенсор. Угол захвата изображения объективом составляет 123 градуса. Третий компонент – TeleMacro с 5-кратным оптическим и 50-кратным программным увеличением. Разрешение – 8 Мп. Снимать видео можно в 8K UHD.

Новинка стала первым смартфоном компании с защитой IP68. Она также получила поддержку NFC, адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 6, стереодинамики Harman / Kardon и встроенный в дисплей биометрический сенсор. Разрешение камеры для селфи составляет 20 Мп. Выход под наушники отсутствует.

Флагман будет продаваться без адаптера питания в комплекте. Однако, всем желающим компания будет бесплатно давать ЗУ мощностью 67 Вт при покупке смартфона. В продажу новинка поступит в чёрной, белой и зелёной расцветках корпуса.





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Стоимость Xiaomi Mi 11 Pro в модификации 8/128 ГБ составила 760 долларов. Версии 8/256 ГБ и 12/256 ГБ компания оценила в 810 долларов и 855 долларов соответственно. Напомним, оригинальный Xiaomi Mi 11 в Китае в этих же конфигурация памяти стоит от 610 долларов до 720 долларов.