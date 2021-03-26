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Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает тестировать программное обеспечение MIUI 12.5. До выхода первой стабильной версии остаётся менее недели. Тем временем в Китае выпущена закрытая бета-версия прошивки от 24 марта 2021 года. В программе принимает участие более трёх десятков моделей 2019-2021 годов. Но актуальная версия доступна только 29 устройств.

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В программу закрытого бета-тестирования китайский производитель добавил две февральские новинки Redmi K40 и Redmi K40 Pro. При этом MIUI 12.5 от 24 марта получила только версия Pro на процессоре Snapdragon 888 с 64-мегапиксельной камерой. Сегодня, 26 марта, на рынке Поднебесной начались продажи модели Redmi K40 Pro+ со 108-мегапиксельной камеры. Ожидается, что в ближайшие дни она тоже будет добавлена в программу.

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Семейство Redmi K30 в полном составе получило оболочку MIUI 12.5 v21.3.24. Оно включает несколько моделей во главе с Redmi K30 Pro и Redmi K30S. Последняя является самым дешёвым в мире смартфоном на чипсете Snapdragon 865.

Флагманское семейство Xiaomi Mi 10 тоже не оставили без обновления. Также апдейт от 24 марта доступен смартфону нового поколения Xiaomi Mi 11 на однокристальной системе Snapdragon 888. Из флагманов прошлых лет отметим Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro 5G.

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Что касается дешёвых смартфонов бренда Redmi, то тут тоже много устройств получили закрытую бета-версию. Например, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Обе модели вышли в 2019 году. Им оболочка доступна вместе с операционной системой Android 10. Xiaomi Mi CC9e тоже получил Android 10. Поддержка всех трёх девайсов прекращается 24 апреля 2021 года.

MIUI 12.5 Closed Beta – китайская прошивка без русского языка и программного обеспечения Google. Закрытая бета-версия приносит все основные функции новой оболочки, но они могут некорректно работать. ПО рассылается для отслеживания неисправностей, чтобы устранить их до выхода стабильной версии надстройки.

При желании установить прошивку может любой пользователь. Но для этого нужно разблокировать загрузчик и использовать сторонний режим восстановления. Скачать файлы для установки обновления в ручном режиме можно на сайте XDA Developers.