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Камерами Hasselblad был оборудован космический корабль Apollo 11, который летал на Луну, а сейчас они используются в новых смартфонах компании OnePlus. Флагманы называются OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Между моделями есть много чего общего, но без отличий тоже не обошлось.



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Как и годом ранее, старшая версия имеет более продвинутую камеру и улучшенный дисплей в сравнении со стандартным изданием. OnePlus 9 Pro оснащается новой панелью LTPO Fluid2 AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Матрица имеет разрешение 1440 x 3216 точек, что соответствует формату QHD+, поддерживает HDR10+, а диагональ составляет 6,7 дюйма. Плотность пикселей – 525 ppi. Корпус сделан из металла и стекла Gorilla Glass. Есть защита от воды по стандарту IP68. Габаритные размеры составили 163,2 x 73,6 x 8,7 мм при массе 197 граммов.

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Стандартное издание имеет полимерную рамку и защитой от воды похвастаться не может. Габариты и масса отличаются в зависимости от региона. Например, европейская и американская версии весят 192 грамма и имеют размеры 160 x 74,2 x 8,7 мм, а вариант для рынка Азии оказался на 9 граммов легче, на 0,8 мм тоньше и на 0,3 мм уже. OnePlus 9 тоже оборудован 120-Гц экраном с поддержкой HDR10+, но он построен на базе матрицы Fluid AMOLED диагональ 6,55 дюйма формата FHD+.

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Ещё одно отличие заключается в основной камере. Оптику Hasselblad получил каждый смартфон. OnePlus 9 Pro обзавёлся главный модулем Sony IMX789 на 48 Мп. Оптический формат сенсора – 1/1,43”. Есть оптическая стабилизация и поддержка съёмки видео в 4K ULTRA HD с частотой 30-120 FPS и 8K UHD при 30 к/сек.

Второй компонент Quad-системы – ультраширокоугольная камера с сенсором Sony IMX766 типа 1/1,56” в основе. Разрешение составляет 50 Мп. Он же используется для макросъёмки. Оставила компания и монохромный модуль на 2 Мп, который в OnePlus 8 Pro наделал много шума своим умением смотреть сквозь пластик и одежду. Наконец, последний компонент – телеобъектив на 8 Мп с оптическим зумом 3,3x и оптостабом.

У OnePlus 9 отсутствует оптическая стабилизация изображения. Телеобъектива во второй новинке тоже нет. Кроме того, стандартное издание осталось без лазерной автофокусировки и не может вести замедленную съёмку в 4K UHD при 120 FPS. Но поддержка 8K ULTRA HD сохранилась.

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Последнее отличие касается быстрой зарядки. Её мощность у OnePlus 9 Pro составляет 50. Зарядить аккумулятор на 4500 мА*ч полностью можно за 43 минуты. В OnePlus 9 мощность урезана до 15 Вт. Причём технология поддерживается только европейской и американской версиями. Оба смартфона также обзавелись проводной 65-ваттной подзарядкой через USB-C.

На этом отличия заканчиваются. Новинки оснащены 5-нанометровым процессором Snapdragon 888 в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти. Накопитель может вмещать 128/256 ГБ данных соответственно. Слот для microSD отсутствует. Разрешение камеры для селфи составило 16 Мп. Из общего отметим Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, GPS, стереодинамики и прошивку OxygenOS (ColorOS для Китая) на базе операционной системы Android 11.

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OnePlus 9 поступит в продажу в расцветках Winter Mist, Arctic Sky и Astral Black. OnePlus 9 Pro купить можно будет в цветовых решениях Stellar Black, Pine Green и Morning Mist. Стоимость новинок для европейского и американского рынков приведена ниже:

OnePlus 9 | 8/128 ГБ – 730 долларов | 700 евро;

OnePlus 9 | 12/256 ГБ – 830 долларов | 800 евро;

OnePlus 9 Pro | 8/128 ГБ – 970 долларов | 900 евро;

OnePlus 9 Pro | 12/256 ГБ – 1 070 долларов | 1000 евро.