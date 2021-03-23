Xiaomi продала 3,3 млн смартфонов Redmi K40 одному клиенту
В конце февраля компания Xiaomi анонсировала смартфоны семейства Redmi K40. Стандартное издание на процессоре Snapdragon 870 вчера, 22 марта, дебютировало в Европе как POCO F3. Версия Pro на Snapdragon 888 появится позже уже как POCO F3 Pro, а вариант Pro+ будет продаваться под именем Xiaomi Mi 11X Pro.
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На первой официальной распродаже, которая прошла 4 марта, китайская компания смогла продать 300 000 новинок за 5 минут. Тогда Xiaomi похвасталась успехом, но даже такой показатель меркнет на фоне более 3 млн проданных смартфонов одному клиенту. Им стал китайский сотовых оператор China Mobile. Он закупил 3,3 млн моделей Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+.
Напомним, ключевая разница между новинками заключается в процессоре и камере. Все три смартфона оборудованы дисплеем AMOLED E4 от Samsung с частотой обновления до 120 ГГц и разрешением Full HD+. При этом биометрический сенсор расположен у них сбоку.
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Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4520 мА*ч, а быстрая зарядка имеет мощность 33 Вт. Из общего также отметим набор ключевых проводных и беспроводных интерфейсов, за исключением Mini-Jack, 20-мегапиксельную фронтальную камеру, стереодинамики и операционную систему Android 11, дополненную надстройкой MIUI 12.
Xiaomi Redmi K40 на Snapdragon 870 оснащён основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Он доступен в Китае по цене 310-420 долларов в зависимости от модификации. Версия Pro получила Snapdragon 888 и 64-мегапиксельную камеру, а стоимость составила 435-510 долларов. Она является самым дешёвым в мире смартфоном на Snapdragon 888.
Наконец, Xiaomi Redmi K40 Pro+ продаётся в Китае по цене 575 долларов. Флагман семейства тоже оснащается процессором Snapdragon 888. При этом в основной камере используется главный модуль на базе 108-мегапиксельного датчика изображения.
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