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Китайская компания OnePlus через несколько часов представит флагманские смартфоны нового поколения. Девятая серия будет представлена тремя топовыми моделями, включая одну на прошлогоднем процессоре Snapdragon 865. Две другие новинки получат Snapdragon 888. За считанные часы до анонса в Сети появилась стоимость OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

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Как и в прошлом поколении, флагманы будут доступны в двух модификациях памяти. Стандартная версия предполагает накопитель вместимостью 128 ГБ в паре с 8 ГБ ОЗУ. Цена OnePlus 9 составит 690 долларов, а версии Pro – 900 долларов.

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В топовой конфигурации смартфоны получат вдвое больше встроенной памяти в паре с 12 ГБ оперативки. Стандартное издание будет стоить 830 долларов, а OnePlus 9 Pro обойдётся в 970 долларов. Европейская цена варианта Pro может пересечь отметку 1000 евро, что сделает его самым дорогим смартфоном в истории компании.

Модель на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 865 будет называться OnePlus 9R. Она тоже выйдет в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Цена составит 550 долларов и 660 долларов соответственно. На выбор покупателям будут доступны две расцветки корпуса: Carbon Black и Lake Blue.

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OnePlus 9 появится на рынке в цветовых решениях Astral Black, Winter Mist и Arctic Sky, а Pro-версия будет предложена в цветах Stellar Black, Morning Mist и Pine Green. Все три модели на международном рынке будут работать под управлением операционной системы Android 11 с прошивкой Oxygen OS 11. Китайские версии впервые получат оболочку Color OS, которая используется в смартфонах компании OPPO.

Напомним, что весной прошлого года компания анонсировала дуэт моделей семейства OnePlus 8. Стандартное издание в Европе оценили в 699 евро и 799 евро, а версия Pro стала самым дорогим смартфоном в истории компании. Её стоимость в зависимости от комплектации составила 899 евро и 999 евро. В России флагманы OnePlus официально не продаются уже давно. Цена стандартного издания прошлого поколения стартует на «сером» рынке с 39 000 рублей, а OnePlus 8 Pro обойдётся как минимум в 42 000 рублей.