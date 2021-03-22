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Компания Xiaomi на следующей неделе запустит рассылку стабильной прошивки MIUI 12.5. Причём сразу на глобальном рынке. А пока производитель тестирует оболочку у себя на родине. Вчера, 21 марта, вышла актуальная версия программного обеспечения более чем для двух десятков моделей Xiaomi и Redmi, которые появились за последние два с небольшим года.

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В программу закрытого бета-тестирования прошивки наконец-то вошла модель Xiaomi Redmi K40, которая сегодня, 22 марта, дебютировала в Европе как POCO F3. Она оборудована процессором Snapdragon 870. А вот версия Pro с более мощной однокристальной системой Snapdragon 888 пока остаётся без обновления вместе с вариантом Pro+ на том же чипсете.

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Прошивку MIUI 12.5 от 21 марта 2021 года получили модели Redmi 10X и Redmi 10X Pro на 7-нанометровом процессоре Dimensity 800U, который более полугода оставался эксклюзивом компании Xiaomi. Но после анонса двух вышеупомянутых устройств она не представила ни одного смартфона с этой SoC.

MIUI 12.5.21.3.21 Closed Beta доступна для хитов 2019 года Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Суммарные продажи этих моделей примерно за полгода превысили отметку 30 млн смартфонов. В Китае уже оба устройства получили операционную систему Android 11. У нас они пока работают на Android 10.

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Не оставила компания Xiaomi без обновления линейку прошлого поколения, которую она продаёт у себя на рынке. MIUI 12.5 вышла на Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Версия с поддержкой 4G осталась без апдейта. К слову, вариант Pro – самый дешёвый в мире смартфон со 108-мегапиксельной камерой.

Актуальная версия программного обеспечения также стала доступна для флагманов прошлых лет Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Redmi K20 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro. Модель нового поколения Xiaomi Mi 11 на базе 5-нанометрового чипсета Snapdragon 888 тоже получила свежую прошивку.

Все остальные смартфоны, для которых стала доступна закрытая бета-версия оболочки MIUI 12.5 от 21 марта, мы перечислять не будем. Весь список вы можете посмотреть на сайте XDA Developers. Там же указаны ссылки для скачивания файлов, если хотите установить обновление вручную.

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Но стоит отметить, что закрытая бета-версия прошивки ориентирована на продвинутых пользователей. Китайская версия не имеет сервисов Google. Причём возможность установки Google Mobile Services вручную тоже недавно была заблокирована в прошивке MIUI 12.5.

Если вы всё же решили самостоятельно установить новую версию оболочки для ознакомления с возможностями актуальной ревизии MIUI, рекомендуется сделать резервную копию данных. Также нужно иметь разблокированный загрузчик и сторонний режим восстановления.