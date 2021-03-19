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Зак Нельсон, автор канала JerryRigEverything в YouTube, протестировал на прочность новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 5. Геймерский флагман на базе процессора Snapdragon 888 прошёл типичный набор испытаний, черту под которым подвёл тест на сгибание.

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Новинка заключена в металлический корпус с защитным стеклом Gorilla Glass последнего поколения на тыльной и лицевой панелях. Для того, чтобы оставить первые существенные царапины, понадобился инструмент с индексом твёрдости 6 по шкале Мооса.

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Нужно отметить, что для извлечения лотка с картой памяти в ASUS ROG Phone требуется более длинная скрепка, чем в других смартфонах. Что интересно, блогер не смог зарегистрировать свой отпечаток пальца. Вероятно, связано это с огрубевшей кожей большого пальца правой руки. Почему Зак Нельсон не попробовал использовать другой палец – непонятно.

6,78-дюймовый дисплей имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления 144 Гц. Панель на органических светодиодах успешно выдержала испытание огнём, а самое интересное началось после того, как блогер приступил к сгибанию устройства.

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Несмотря на брутальный внешний вид, у ASUS ROG Phone 5 сразу же треснула боковая рамка. Вышел из строя и вибромотор, после чего вместо вибрации смартфон начал шипеть. После второго сгибания потух дисплей. При попытке выгнуть девайс в другую сторону треснуло стекло на тыльной панели. Что любопытно, логотип ROG на задней крышке продолжил работать, несмотря на все увечья.

Напомним, что ASUS ROG Phone 5 вместе с панелью AMOLED и 5-нанометровым процессором Snapdragon 888 получил два аккумулятора ёмкостью по 3000 мА*ч каждый с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 24 Мп.

Новинка доступна в трёх вариантах. Оригинальная модель получила 8-16 ГБ оперативной и 128-256 ГБ встроенной. Стоимость составила в зависимости от модификации 799-999 евро. Версию Pro с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ оценили в 1199 евро. Она получила монохромный дисплей ROG Vision PMOLED на тыльной стороне вместе обычного логотипа с подсветкой.

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Третья вариация называется ASUS ROG Phone 5 Ultimate. Она предлагается с 18 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, а сзади установлен цветной экран ROG Vision. Цена составила 1299 евро. Стандартное издание поступит в продажу в этом месяце, а все остальные версии можно будет купить во втором квартале.