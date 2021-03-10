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Компания ASUS обновила семейство игровых смартфонов ROG. Пропустив цифру «4», тайваньский производитель представил три новинки ASUS ROG Phone 5, которые пришли на смену моделям ROG III и ROG III Strix. В новом поколении все флагманы оборудованы 5-нанометровым процессором Snapdragon 888.

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Между новинками есть несколько отличий: дополнительный дисплей, объёмы оперативной/встроенной памяти и цена. Все три смартфона оборудованы главным экраном AMOLED E4 от Samsung. Матрица поддерживает частоту обновления 144 ГГц. Диагональ составляет 6,78 дюйма, а разрешение – 2448 x 1080 точек. Плотность пикселей – 395 ppi, а частота опроса сенсора – 300 Гц. Время отклика составило 1 мс.

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Производитель отмечает, что панель поддерживает HDR10+, имеет яркость 1300 нит, контрастность 1 000 000:1, охват цветового пространства sRGB составляет 150,89%, а DCI-P3 – 111%. Завершая тему главного дисплея, отметим экранный чип Pixelwork i6, встроенный сканер отпечатков пальцев и стекло Gorilla Glass Victus.

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ASUS ROG Phone 5, по сути, не имеет второго дисплея. В списке параметров он числится, но речь идёт об RGB-логотипе семейства ROG. А вот у ASUS ROG Phone Pro и Ultimate на тыльной панели установлены монохромный экран ROG Vision PMOLED и цветной ROG Vision PMOLED соответственно.

Вопросами автономности во всех новинках занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА*ч. Если быть точнее – две АКБ на 3000 мА*ч каждая. Мощность быстрой зарядки составила 65 Вт. Производитель заявляет о 6,5 часа работы без подзарядки в Call of Duty Mobile.

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Из особенностей стоит отметить наличие сразу двух симметричных разъёмов USB Type-C. Снизу установлен порт USB 3.1 Gen, а сбоку – USB 2.0. Все версии ASUS ROG Phone 5 получили стереодинамики 12x16 мм, усилитель Cirrus Logic, цифроаналоговый преобразователь Hi-Fi ESS ES9280AC Pro, откалиброванный Dirac и GameFX. Разъём для наушников тоже имеется.

А вот на камерах решили немного сэкономить. Спереди установлена классическая одинарная фронталка разрешением 24 Мп со светосилой f/2,45. Разрешение тыльных модулей составило 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп. В главной камере установлен сенсор Sony IMX686 оптического формата 1/1,7”, в котором используются пиксели размером 0,8 мкм.

Новинки работают на базе операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой ROG UI. В арсенале игровых флагманов есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS и поддержка Near Field Communication. Защита от воды отсутствует. Габаритные размеры составили 172,8 x 77,2 x 10,29 мм при массе 238 граммов. На правом торце установлена система AirTrigger 5. В её состав вместе с ультразвуковыми курками входит сенсор движения. Версии Ultra и Pro ещё могут похвастаться и фирменным кулером.

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Само собой, вместе со смартфонами пользователям будет доступен богатый набор дополнительных игровых аксессуаров. В этом году ASUS выпускает новый кулер AeroActive, Kunai Gamepad 3, держатель ROG Clip и хаб Professional Dock, оснащённый дополнительными интерфейсами. Также в продаже появятся фирменные беспроводные наушники ROG Strix Go BT с двумя сутками автономной работы и системой подавления шумов.

ASUS ROG Phone 5 доступен в модификациях 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 16/256 ГБ по цене 799 евро, 899 евро и 999 евро соответственно. Версию Pro с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ оценили в 1199 евро. Вариант Ultra тоже получил накопитель вместимостью 512 ГБ, но объём оперативной памяти увеличен до рекордных 18 ГБ. Цена составляет 1299 евро. Стандартная модель появится в продаже в марте, а остальные – во втором квартале.