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Xiaomi в рамках программы закрытого бета-тестирования программного обеспечения MIUI 12.5 выпустила актуальную версию прошивки для трёх десятков смартфонов. Речь идёт о закрытой бета-версии для китайского рынка. На данный момент актуальные сборки – v21.3.17 и v21.3.18.

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MIUI 12.5 от 18 марта текущего года стала доступна для девяти смартфонов Xiaomi и Redmi. Обновление вышло на флагманские модели 2019 года Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro 5G на Snapdragon 855 и Snapdragon 855+ соответственно. Также среди устройств двухлетней давности апдейтом обзавелись Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium, первые в мире смартфоны со 108-мегапиксельной камерой, наряду с Redmi K20 и Redmi K30.

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Кроме того, MIUI 12.5 от 18 марта 2021 года «прилетела» на три модели прошлого года. Это Redmi 10X, Redmi 10X Pro и Redmi K30 Ultra. Для каждого из девяти смартфонов прошивка построена на базе операционной системы Android 11.

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Сразу 21 устройство получило оболочку MIUI 12.5 Closed Beta от 17 марта этого года. Только Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro продолжают работать на операционной системе Android 10, тогда как ещё 18 моделей уже перешли на более свежую версию «зелёного робота».

Оболочка под номером v21.3.17 доступна для всех флагманских смартфонов 2020 года, которые оборудованы 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865 и продаются в Китае. Это Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и Redmi K30S.

Новое поколение на 5-нанометровом чипе Snapdragon 888 тоже получили обновление. Речь о Xiaomi Mi 11, Redmi K40 и Redmi K40 Pro. Версия Pro+ пока что в тестировании программного обеспечения MIUI 12.5 участия не принимает.

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Среди смартфонов среднего класса отметим Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, Redmi K30 5G и Redmi K30i 5G на Snapdragon 765, а также Redmi K20 на базе процессора Snapdragon 730. Обновила компания семейство Redmi Note 9 для местного рынка. Оно включает модели Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Первые две в Европе доступны как Redmi 9T и Redmi Note 9T соответственно.

Наконец, MIUI 12.5 Closed Beta от 17 марта доступна для бюджетных смартфонов Xiaomi Mi 9 SE, Mi CC9, Mi CC9 Meitu и Redmi Note 8. Что интересно, модель Redmi Note 8 Pro осталась без обновления. О выходе стабильной версии оболочки в Китае пока что информации нет. В Европе первая волна запланирована на начало следующего месяца.