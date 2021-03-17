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Компания Samsung после относительно доступных моделей Galaxy A52 4G/5G представила ещё один смартфон среднего класса. Третья новинка называется Samsung Galaxy A72. Ранее слухи ходили о том, что и она будет доступна в модификации с поддержкой 5G, но нет. Производитель анонсирован только 4G-вариант.

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Смартфон оборудован активной матрицей на органических светодиодах, которая отличается улучшенной цветопередачей. Super AMOLED панель имеет размер 6,7 дюйма по диагонали и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Дисплей Infinity-O получил разрешение FHD+, яркость до 800 нит и плотность 393 точки на дюйм.

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В небольшом вырезе вверху расположена камера для селфи. В её основе лежит 32-мегапиксельный датчик изображения с поддержкой Face Unlock и 4K. Тыльная камера представляет собой систему из четырёх объективов. Главный модуль имеет разрешение 64 Мп, оптостаб и PDAF. Ультраширокоугольный блок сочетает 12-мегапиксельную матрицу и 123-градусный объектив с апертурой f/2,2.

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Ключей фишкой камеры Samsung Galaxy A72 является телеобъектив на 8 Мп. Он получил оптическую стабилизацию и фазовых автофокус, а кратность зума составляет 3x. Заметим, что телефотомодули редко встречаются в моделях среднего класса. Четвёртый компонент камеры – сенсор на 5 Мп для съёмки макро. Также заявлена поддержка 4K, но лишь в 30 FPS.

Аппаратным базисом Samsung Galaxy A72 выступает однокристальный процессор Snapdragon 720G, выполненный по нормам 8-нанометровой технологии. Чипсет с графикой Adreno 618 дополняется 6 ГБ ОЗУ в начальной модификации и несёт на борту на 2 ГБ больше ОЗУ в топовой. Вместимость накопителя составляет 128 ГБ и 256 ГБ соответственно.

Новинка работает на базе аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой 25-ваттной зарядкой через USB-C. В состав смартфона вошли стереодинамики, все основные интерфейсы с NFC и выходом под наушники. Сканер отпечатков пальцев располагается под дисплеем. Габариты составили 165 x 77,4 x 8,4 мм, а масса – 203 грамма. Корпус модели имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Согласно описанию этой степени защиты, смартфон может пробыть под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут.

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Российским пользователям будут доступны синяя, чёрная и серая расцветки корпуса, а в Европе новинка появится ещё и в белом цвете по цене от 450 евро (~40 000 рублей). Рекомендованная стоимость на российском рынке составила 35 990 рублей и 39 990 рублей в зависимости от модификации. Samsung Galaxy A72 оказался на 7 000-9 000 рублей дороже, чем Galaxy A52. Из преимуществ есть только телеобъектив, аккумулятор на 5000 мА*ч вместо 4500 мА*ч и увеличенная на 0,2 дюйма диагональ экрана.