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Южнокорейская компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A52. В России дебютировала версия с поддержкой сотовой связи 4G, но в других странах также будет продаваться вариант с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения.

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Процессор, цены и объём оперативной памяти – единственные отличия между 4G и 5G версиями. Причём в России новинка стоит намного дешевле, чем в Европе. Но об этом поговорим немного позже. А пока – о параметрах. Обе новинки оборудованы 90-герцевым дисплеем формата Full HD+ диагональ 6,5 дюйма. Матрица Infinity-O выполнена по технологии Super AMOLED и имеет плотность свыше 400 пикселей на дюйм.

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Основная камера представлена четырьмя модулями, два из которых имеют разрешение 5 Мп. Они используются для размытия фона и макросъёмки, т.е. присутствуют для красоты и маркетинга. Разрешение стандартной камеры составляет 64 Мп, а ультраширокоугольной – 12 Мп. Первая получила оптическую стабилизацию и фазовый автофокус, а вторая – оптику с углом захвата 123 градуса. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 к/сек. Фронтальная камера представлена 32-мегапиксельным модулем с поддержкой 4K.

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Samsung Galaxy A52 – первый почти за три года смартфон среднего класса с защитой от воды по стандарту IP67. Он имеет корпус из пластика со стеклом спереди. Габариты составили 159,9 x 75,1 x 8,4 мм при массе около 190 граммов. По торцам раскиданы порт USB-C, клавиши и аудиовыход. Сканер отпечатков пальцев спрятан под дисплеем.

Подсистема питания представлена встроенным аккумулятором на 4500 мА*ч. Восполнить 50% ёмкости можно за полчаса с помощью быстрой зарядки мощность 25 Вт. Также отметим операционную систему Android 11 с прошивкой One UI 3.0, стереодинамики, двухполосный Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Samsung Galaxy A52 вне зависимости от модификации оснащается 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. 4G-версия получила 8-нанометровый процессор Snapdragon 720G в паре с 4-8 ГБ ОЗУ. В 5G-варианте используется 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 750G, дополненная 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Слот под microSD присутствует.

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Как уже упоминалось, в России будет доступна только версия на Snapdragon 720G. Причём без модификации 4/128 ГБ. Стоимость вариантов 6/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 26 990 рублей и 32 990 рублей соответственно. Пользователям будут предложены серая, синяя и чёрная расцветки корпуса.

В Европе цена Samsung Galaxy A52 стартует с 350 евро (~31 000 рублей). Модификация с поддержкой 5G обойдётся минимум в 430 евро (~38 000 рублей). К слову, в других странах новинки будут доступны ещё и в белом цветовом решении.