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Компания Xiaomi рассылает обновления программного обеспечения MIUI 12 на смартфоны 2019, 2020 и 2021 годов выпуска. Новая стабильная прошивка стала доступна более чем для 21 модели, включая несколько решений POCO и Redmi.

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Начнём с глобальной версии. Она стала доступна для десяти смартфонов. Флагман Xiaomi Mi 11 На Snapdragon 88 вместе с недавними новинками Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro получили полноценную MIUI 12.5 Stable. Это означает, что обновление вышло на все модели.

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В то же время Xiaomi Mi Note 10 вместе с версиями Lite и Pro, а также Redmi Note 8 и прошлогодними флагманами POCO F2 Pro, Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на Snapdragon 865 обзавелись прошивкой Stable Beta. Это тоже стабильная версия программного обеспечения, но она пока что доступна для ограниченного количества пользователей – примерно для 30%. Если владельцы не будут сообщать о проблемах, компания начнёт рассылать апдейт на остальные 70% девайсов.

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Заметим, что из десяти смартфонов, для которых стала доступна MIUI 12 на глобальном рынке, лишь одна модель работает на базе операционной системы Android 10. Это бюджетное решение 2019 года Redmi Note 8. Android 11 телефон получит вместе с MIUI 12.5 во второй половине этого года. Все остальные устройства уже перешли на одиннадцатую ревизию «зелёного робота».

Европейская версия MIUI 12 стала доступна для восьми смартфонов. Бюджетная модель Redmi 9T без чипа NFC получила полноценную стабильную версию, как и Xiaomi Mi 11. А вот для Xiaomi Mi 10, Mi 9 SE Mi 9 Lite, POCO X3 NFC, Redmi Note 8 и Redmi Note 9 пока предусмотрена оболочка Stable Beta. Заметим, что POCO X3 NFC в Европе обновился до Android 11.

В Китае компания уже практически для всех своих смартфонов выпустила операционную систему Android 11. На её базе построено программное обеспечение MIUI 12 Stable для Redmi K40 на Snapdragon 870. Версия Pro получает прошивку Stable Beta вместе с флагманом 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro. Также первое обновление пришло на недавнюю новинку Xiaomi Mi 10S с чипсетом Snapdragon 870. Кроме того, в Китае так называемая «стабильная бета» стала доступна для Redmi K30i 5G и флагмана 2018 года Xiaomi Mi 8 с 10-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 845.

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Наконец, в России за последнюю неделю обновили только одну модель. Так, прошивку MIUI 12 Stable Beta с операционной системой Android 10 получил бюджетник Redmi 9A. Заметим, что в некоторых регионах для него уже доступна ОС Android 11. Скачать файлы для установки обновления через встроенный режим восстановления можно по этой ссылке.