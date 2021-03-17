Xiaomi Redmi Note 9 и POCO X3 NFC – самые популярные смартфоны у россиян на AliExpress
Российское представительство AliExpress поделилось статистикой под названием «АлиИндекс», в рамках которой учитывается цена потребительской корзины и самые популярные товары. Смартфоны вновь заняли первое место.
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Как оказалось, чаще всего жители России в 2020 году покупатели на AliExpress смартфоны китайской компании Xiaomi. Самой популярной моделью стал представитель среднебюджетного класса POCO X3 NFC с процессором Snapdragon 732G, 64-мегапиксельной камерой, ёмкой аккумуляторной батареей и 120-герцевым дисплеем. Его официальная цена в России составляет 21 990 рублей в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На AliExpress иногда действуют акции, в рамках которых купить смартфон можно в полтора раза дешевле.
На втором месте по популярности расположился Xiaomi Redmi Note 9. К особенностям модели можно отнести поддержку технологии Near Field Communication, аккумулятор ёмкостью 5020 мА*ч и 48-мегапиксельную основную камеру. В официальной рознице сейчас стоимость смартфона в зависимости от модификации составляет примерно 15 000-17 000 рублей.
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В тройку самых популярных телефонов у россиян вошёл Apple iPhone Xr. Несмотря на то, что модель представили более двух лет назад, она до сих пор пользуется спросом и является одним из самых продаваемых смартфонов в мире. В России стоимость стартует с 45 000 рублей.
Доля смартфонов в потребительской корзине составила 33%. Средняя цена – 14 713 рублей. Также россияне покупали в 2020 году на торговой площадке AliExpress пылесосы, включая роботизированных, фены, эпиляторы, электробритвы и блендеры. Доля одежды в общей структуре расходов составила 18%.
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