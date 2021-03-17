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Компания Xiaomi расширила ассортимент умных телевизоров под брендом Redmi. Сегодня, 17 марта, она представила сразу три модели серии Redmi TV X. Обновлённая серия доступна в нескольких размерах и может похвастаться новой мобильной платформой.

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Как всегда, компания немного уделила внимания дисплею. Пользователи могут выбирать между моделями диагональю 50 дюймов, 55 дюймов и 65 дюймов. Все три новинки оснащаются матрицами формата 4K ULTRA HD с разрешением 2160 x 3840 точек.

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Тип дисплея не уточняется, но вероятнее всего речь идёт о панели LED, которая использовалась в предыдущих телевизорах бренда. Частота обновления составила 60 Гц. Производитель заявляет соответствие стандарту HDR10+ наряду с поддержкой Dolby Vision и 92-процентным охватом цветового диапазона DCI-P3.

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Также нужно отметить технологию повышения плавности изображения. Правда, здесь она называется не MEMC, а Xiaomi Reality Flow. По словам производителя, технология даёт возможность на скорости 60 FPS отображать материалы, снятые с кадровой частотой 24 FPS и 30 FPS.

Xiaomi Redmi TV X работают на базе новой однокристальной системы MediaTek MT9611. Этот же процессор используется в телевизорах Xiaomi Mi QLED TV. 4-ядерный чип дополнен 2 ГБ оперативной памяти, в то время как накопитель рассчитан на хранение 16 ГБ данных.

Акустическая система представлена двумя 15-ваттными стереофоническими динамиками. Производителем заявлена поддержка DTS Virtual X и Dolby Audio. Программной платформой служит фирменная прошивка Xiaomi PatchWall на базе операционной системы Android TV 10.

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На борту есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Также отметим наличие трёх разъёмов HDMI 2.1, двух USB Type-A, Ethernet, выхода под наушники, ИК-порта и возможности интеграции в систему умного дома.

Старт продаж новинок запланирован на 26 марта текущего года. Стоимость 50-дюймовой модели составила 450 долларов. 55-дюймовый телевизор обойдётся в 535 долларов. Флагманскую панель Xiaomi Redmi TV X65 диагональю 65 дюймов оценили в 800 долларов.