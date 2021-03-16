Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Смартфоны Realme GT и Redmi Note 10 Pro были представлены в один день, 4 марта. Разница в цене между ними оказалась не очень большой – около 100 долларов. Но связано это лишь с тем, что модель компании Xiaomi вышла сразу на международный рынок. Уже через несколько дней Realme выпустит полноценного конкурента для Redmi Note 10 Pro.

реклама

Грядущая новинка будет называться Realme 8 Pro. Она тоже получит Quad-камеру, венцом которой станет 108-мегапиксельный датчик изображения. Помимо него смартфону достанется 8-мегапиксельный ультраширокоугольный блок в паре с двумя 2-мегапиксельными сенсорами для макросъёмки и размытия фона. У Redmi Note 10 Pro разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

анонсы и реклама RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Одним из основных преимуществ Realme 8 Pro станет поддержка 50-ваттной быстрой зарядки против 33-ваттной у конкурента. При этом ёмкость встроенного аккумулятора составит 4500 мА*ч против 5020 мА*ч. Стоит отметить, что модель прошлого поколения, анонсированная в 2020 году, получила 65-ваттную быструю зарядку вместе с АКБ на 4500 мА*ч.

Грядущей новинке обещают дисплей Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма с интегрированным биометрическим сенсором и небольшим отверстием под фронтальную камеру. При этом частота обновления изображения не уточняется, а разрешение будет соответствовать формату Full HD+. В Redmi Note 10 Pro используется 120-герцевая панель Super AMOLED, поэтому вряд ли смартфону Realme удастся превзойти конкурента на бумаге. А вот по качеству матрицы – вполне возможно.

Ожидается, что в Realme 8 Pro будет установлен 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 720G, который использовался в версиях Pro двух предыдущих поколений. Однокристальная система будет работать в паре с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя составит в обоих случаях по 128 ГБ. Также отметим операционную систему Android 11 с прошивкой Realme UI 2.0, поддержку технологии Near Field Communication, выход под наушники, стереодинамики и USB-C.

Напомним, что в Xiaomi Redmi Note 10 Pro набор интерфейсов такой же. При этом модель работает на однокристальной системе Snapdragon 732G. Формально это более новая SoC в сравнении со Snapdragon 720G. Правда, они выполнены по идентичному техпроцессу, имеют одинаковые ядра и GPU. Разница в AnTuTu составляет около 10% в пользу Snapdragon 732G, а в Geekbench 5 у них паритет.

Стоимость Realme 8 Pro пока что не афишируется. Но в любом случае грядущая новинка должна оказаться ненамного дешевле/дороже модели Redmi Note 10 Pro. Последняя на глобальный рынок вышла в модификациях 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене 279-329 долларов.